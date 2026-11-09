Завод в Пензе предоставит сотрудникам выходной ради выхода GTA 6 - но есть одно условие

Пензенский завод топливного оборудования Benza объявил необычную акцию в честь выхода Grand Theft Auto VI. Руководство предприятия пообещало предоставить сотрудникам дополнительный выходной 19 ноября, чтобы они могли провести день за долгожданной игрой Rockstar Games.

Как прокомментировал основатель группы компаний Benza Михаил Колесников, воспользоваться предложением смогут все желающие сотрудники. Однако для получения отгула необходимо заранее предупредить руководство и подтвердить возможность поиграть в GTA VI — например, показать наличие игровой консоли с приобретённой игрой.

Мы проводим подобную акцию впервые — у нас работают около 240 человек, но мы пока не знаем, сколько точно будет желающих. Несколько человек точно говорили, что ждут выпуск игры,

— рассказал Колесников.

Предприятие специализируется на производстве контейнерных автозаправочных станций, топливораздаточных колонок и насосного оборудования. Таким необычным решением руководство решило отметить один из самых ожидаемых игровых релизов последних лет.

Напомним, что Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.S.