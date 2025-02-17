Зельник о влиянии ИИ на создание Grand Theft Auto 6

Штраус Зельник, глава компании Take-Two, вновь прокомментировал использование искусственного интеллекта в игровой индустрии, в том числе касательно ожидаемой Grand Theft Auto VI.

Он подчеркнул, что работники должны продолжать получать вознаграждение, даже если их усилия в будущем будут использованы для разработки с помощью ИИ. Хотя точные детали не были раскрыты, вероятно, речь идет о использовании материалов, созданных людьми, таких как текстуры.

Зельник также отметил, что «творческий гений» по-прежнему принадлежит людям, несмотря на то что современные технологии и ИИ становятся важной частью процесса создания игр. Он не стал конкретно отвечать на вопрос о том, насколько ИИ повлиял на создание трейлера GTA 6, но отметил, что их команда применяет ИИ-инструменты с самого начала разработки.

Также он говорил о том, что генеративный ИИ может повысить производительность, однако не способен полностью заменить человеческий труд. Зельник предположил, что выход GTA 6 может значительно увеличить продажи консолей и выразил уверенность в том, что влияние игрового насилия новинки на реальную жизнь его не беспокоит.

Релиз GTA 6 запланирован на осень 2025 года для PS5 и Xbox Series.