Зельник о влиянии ИИ на создание Grand Theft Auto 6

Штраус Зельник, глава компании Take-Two, вновь прокомментировал использование искусственного интеллекта в игровой индустрии, в том числе касательно ожидаемой Grand Theft Auto VI.
Он подчеркнул, что работники должны продолжать получать вознаграждение, даже если их усилия в будущем будут использованы для разработки с помощью ИИ. Хотя точные детали не были раскрыты, вероятно, речь идет о использовании материалов, созданных людьми, таких как текстуры.
Зельник также отметил, что «творческий гений» по-прежнему принадлежит людям, несмотря на то что современные технологии и ИИ становятся важной частью процесса создания игр. Он не стал конкретно отвечать на вопрос о том, насколько ИИ повлиял на создание трейлера GTA 6, но отметил, что их команда применяет ИИ-инструменты с самого начала разработки.
Также он говорил о том, что генеративный ИИ может повысить производительность, однако не способен полностью заменить человеческий труд. Зельник предположил, что выход GTA 6 может значительно увеличить продажи консолей и выразил уверенность в том, что влияние игрового насилия новинки на реальную жизнь его не беспокоит.
Релиз GTA 6 запланирован на осень 2025 года для PS5 и Xbox Series.
надеюсь когда-нибудь нейросети смогут генерировать бесконечные случайные события, в которых игрок может что-либо сделать, а не только случайные драки и т.д
Скажу как человек который в геймдеве уже трётся 15 лет как 3д художник, ИИ пока для меня хорош как помощник который помогает писать скрипты для блендера. В ретопологию не может пока, генерит модели это вообще отдельный ужас, 3д сканы порой чище и лучше, текстурить готовые модели пока не может, он даже не может работать с генератором деревьев как спид три, хотя тут бы ему было самое место. Короче ему ещё есть куда расти. Говорить о том что через пару лет он полностью игру создать сможет, это даже смешно.
ДЕгенеративный ИИ,таких жирух рисовать.
Я тебя разочарую, эти жирухи ручная работа