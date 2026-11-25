В сети продолжают появляться сообщения о технических проблемах с игровыми консолями после запуска Grand Theft Auto VI. На этот раз владелец PlayStation 5 Slim рассказал, что его приставка полностью перестала работать после продолжительного игрового сеанса и перехода в режим покоя. При этом пользователь не исключает, что неисправность могла быть связана с GTA VI.

По словам владельца консоли, он использовал PlayStation 5 Slim из комплекта со Spider-Man 2, выпущенного в 2023 году. До недавнего времени устройство работало без каких-либо проблем. В течение выходных он активно играл в GTA VI, а вечером воскресенья перевёл приставку в режим покоя, оставив игру запущенной. Однако уже утром понедельника обнаружил, что консоль больше не работает.

При попытке включения PS5 издаёт один звуковой сигнал, после чего примерно на две секунды загорается синий индикатор питания. Затем приставка полностью отключается. Повторное нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом, но индикатор уже не загорается. После отключения от электросети и повторного подключения ситуация возвращается к первоначальному состоянию.

Владелец также сообщил, что не может запустить консоль даже в безопасном режиме. Он пробовал полностью обесточить устройство, подключить его к другим розеткам, разобрать и очистить внутренние компоненты, однако ни один из способов не помог.

По словам пользователя, приставка находилась в горизонтальном положении на открытой поверхности, обеспечивающей свободную циркуляцию воздуха. Внутри присутствовало лишь небольшое количество пыли на вентиляторе, тогда как радиатор и остальные компоненты выглядели чистыми.

После безуспешных попыток восстановить работоспособность устройства владелец отправил обращение в службу поддержки Rockstar Games. Он предполагает, что неисправность может быть связана с особенностями взаимодействия GTA VI с режимом покоя PlayStation 5, однако подчёркивает, что не располагает доказательствами повреждения оборудования непосредственно игрой.

В обсуждении появились и другие сообщения о похожих неисправностях. Один из владельцев PS5 Pro рассказал, что его консоль также перестала включаться. По его словам, специалисты ремонтной мастерской диагностировали неисправность блока питания и материнской платы, оценив восстановление примерно в 430 фунтов стерлингов.

Другой пользователь сообщил, что после шести часов игры столкнулся с аварийным завершением GTA VI, после чего перестали запускаться и другие игры. Кроме того, при попытках запуска на экране начали появляться графические артефакты.

Ранее уже появлялись сообщения о графических сбоях, перегреве и внезапных отключениях PlayStation 5 во время GTA VI. Отдельные жалобы поступали и от владельцев Xbox Series X. Однако точные причины подобных неисправностей пока не установлены.

Дополнительные вопросы вызывает энергопотребление PlayStation 5 во время GTA VI. Специалист по ремонту электроники modyfikatorcasper провёл собственные измерения и обнаружил, что даже в относительно спокойных сценах консоль потребляет около 220 Вт, тогда как при максимальной нагрузке показатель достигает 274,2 Вт. Для сравнения, в большинстве других игр энергопотребление PS5 обычно составляет 180–220 Вт.

Хотя зафиксированные значения не превышают расчётных возможностей приставки, столь высокая нагрузка теоретически может усугублять уже существующие проблемы с охлаждением или аппаратными компонентами. При этом прямая связь между энергопотреблением GTA VI и сообщениями о выходе консолей из строя пока не установлена.