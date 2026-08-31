Женщины в социальных сетях запрещают мужчинам играть в GTA 6 - все из-за Люсии и откровенных сцен

Демонстрация игрового процесса Grand Theft Auto 6, сфокусированная на взаимоотношениях Джейсона и Люсии, спровоцировала бурную дискуссию обсуждения среди геймеров. Пока игроки критикуют и спорят, в сети, внезапно, стали набирать обороты призывы с запретом играть в новую часть вообще. В социальных сетях, особенно в TikTok девушки и жены заявляют о категорическом запрете своим мужчинам играть в самую ожидаему новинку от Rockstar Games.

Одной из самых заметных публикаций стал ролик от девушки Shelby Haas, набравший уже несколько миллионов просмотров. Она заявила, что ни при каких обстоятельствах не позволит своему жениху запускать GTA 6, и призвала других женщин последовать ее примеру. В качестве причин она перечислила возможность водить персонажей на свидания, систему переписок, в которой Люсия может обижаться на проигнорированные сообщения, а также наличие в открытом мире стрип-клубов и колоний нудистов. По её мнению, увлечение виртуальными отношениями напоминает сюжеты сериала «Черное зеркало» и стирает грань между игрой и реальностью.

К тренду быстро подключились и другие пользовательницы платформы. Так, в ролике тиктокерши с ником Trinity звучит ультиматум: «Если мой парень будет играть в GTA, он больше не мой парень», а авторы каналов CaitlynandTahir и Lisabisa опубликовали аналогичные видео с выяснением отношений из-за контента шестой части.

Здесь стоит сразу обозначить, что в отличие от симуляторов свиданий, роман в GTA 6 является интерактивным элементом нелинейного повествования, где игроки вольны сами решать, развивать отношения дуэта или обострять между ними конфликты. Кроме того, Люсия — это полноценный управляемый персонаж наряду с Джейсоном, а не просто второстепенный романтический интерес. То есть игра не строится вокруг откровенных моментов или романтических отношений, но, кажется, этого не понимают.

К этому тренду уже присоединилось большое количество пользователей, которые поддерживают его уже в ироничном контексте. И несмотря на явный сарказм таких роликов, в комментариях развернулись серьезные дискуссии о границах виртуального опыта и ревности к цифровым персонажам по мере приближения релиза GTA 6, запланированного на 19 ноября.