Жители Майами остались в восторге как Rockstar Games смогла показать культовые места и атмосферу города в GTA 6

Твиттер Майами гудит. Вышедший трейлер GTA 6 поразил всех, кто проживает во Флориде, и даже тех, кто бывал там всего раз в жизни. Уровень реализма и детализации культовых мест и местной культуры просто поражает воображение, да и в целом реакция на происходящее в Vice City не может быть более позитивной.

Достаточно бегло пробежаться по социальной сети X, чтобы увидеть множество комментариев от местных жителей, которые в восторге от предстоящей игры:

Каждый раз, когда я вижу трейлер GTA, я все больше впечатляюсь уровнем детализации, который они использовали для создания города. Многие сцены вернули меня во времена моих 20 лет. Отложите свои прогнозы о рецессии до 2025 года, ребята.



Трейлер GTA 6 заставил меня почувствовать себя очень счастливым, потому что я живу в Майами.



Я точно знаю, где находятся все эти места (я живу в Майами).



Я из Майами, и трейлер GTA 6 - это именно то, на что он похож.



Поразительно, насколько хорошо им удалось показать эти города. Смотря трейлер к GTA VI, я узнаю места, поскольку они похожи на мой родной город. Я очень взволнован, потому что я из Майами.

Как сказал бы Уилл Смит, нет в мире города, подобного этому. Южный пляж, приносящий жару. Или все-таки Vice Beach?

Знаменитая серия от Rockstar Games вернется в Vice City, город в стиле Майами, который стал местом действия культовой GTA Vice City, хита 2002 года для PlayStation 2. Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год на PS5 и Xbox Series X|S, а вот ПК-геймерам придется подождать, но как долго - неизвестно.