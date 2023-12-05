Жители Майами остались в восторге как Rockstar Games смогла показать культовые места и атмосферу города в GTA 6

Твиттер Майами гудит. Вышедший трейлер GTA 6 поразил всех, кто проживает во Флориде, и даже тех, кто бывал там всего раз в жизни. Уровень реализма и детализации культовых мест и местной культуры просто поражает воображение, да и в целом реакция на происходящее в Vice City не может быть более позитивной.
Достаточно бегло пробежаться по социальной сети X, чтобы увидеть множество комментариев от местных жителей, которые в восторге от предстоящей игры:
Каждый раз, когда я вижу трейлер GTA, я все больше впечатляюсь уровнем детализации, который они использовали для создания города. Многие сцены вернули меня во времена моих 20 лет. Отложите свои прогнозы о рецессии до 2025 года, ребята.
Трейлер GTA 6 заставил меня почувствовать себя очень счастливым, потому что я живу в Майами.
Я точно знаю, где находятся все эти места (я живу в Майами).
Я из Майами, и трейлер GTA 6 - это именно то, на что он похож.
Поразительно, насколько хорошо им удалось показать эти города. Смотря трейлер к GTA VI, я узнаю места, поскольку они похожи на мой родной город. Я очень взволнован, потому что я из Майами.
Как сказал бы Уилл Смит, нет в мире города, подобного этому. Южный пляж, приносящий жару. Или все-таки Vice Beach?
Знаменитая серия от Rockstar Games вернется в Vice City, город в стиле Майами, который стал местом действия культовой GTA Vice City, хита 2002 года для PlayStation 2. Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год на PS5 и Xbox Series X|S, а вот ПК-геймерам придется подождать, но как долго - неизвестно.
Думаю эта статья не подходит под определение "Новость", скорее под "Мнения"
Да и статья в принципе высосана из пальца, можно любой твит взять и написать "В уганде восхищаются обилием чернокожих в трейлере ГТА 6"
Ну бред же
да какая разница назуй
В трейлере есть только один бомж, и он похож на белого. Не расизм ли это?)
тебя, что в цепи заковали и заставили пахать на плантациях бесплатно, что за негодование
Чуваки, среди нас чёрный казачок, хватай его!))
Представляю лица разработчиков многих студий, которые трудятся над своими проектами. А тут приходят отцы из Рокстар и просто уделывают всех спустя 10+ лет всего лишь одним роликом на движке игры, который длится полторы минуты) На фоне GTA 6 даже Cyberpunk 2077 меркнет, казалось бы с крутым миром и визуалом. А это на минуточку, GTA 6 не обзавелась новыми технологиями, которые они в ПК версию закинут на релиз к году так 26) Молодцы они. Рад в очередной раз за Рокстар.
Да, в Майами темнокожих, смуглых и очень смуглых очень много.
так вот где абизяны размножаются,,,рассадник черноты🤣
та пофиг, главное что играть будем белыми)
В Grand Theft Auto: San Andreas тоже очень много темнокожих, если ты не знал или забыл. И главный герой Си-джей тоже афроамериканец. Но тем не менее эта игра была очень популярная и всем было пох на их цвет.
жесть, ну и крип
Вернули нам 2020 :) BLM опять бунтуют, твёркают жопами всюду и грабят(лутают)
Игра будет чисто для западных малолетних гопников в стиле последней Saints Row с кучей повестки и возрастным цензом 12+, но я лично другого и не ожидал. Лебединой песнь старой Рокстар была РДР2. А это будет первая игра от обновленной и инклюзивной. Все западные некогда великие студии без исключения прогнулись и деграднули в последние годы, Рокстар можно сказать дольше всех держалась.
Пока по трейлеру как раз всякие сочные девахи, клубы, курево. Не похоже на перезапуск Saints Row. Скорее опять будет высмеивание трендов общества, а не наоборот как в SR последней.
Сочные девахи это негритоски трясущие жирными задницами?
Латинки и белые там тоже есть, но смысл в том, что это не выглядит стерильно и повесточно.
а я в мухосранске и тоже восхищаюсь
так вот куда сбежал пророк
я не из майями и там не был, получается я не смогу оценить всю прелесть и аутентичность данного места.. Предлагаю Рокстару скинуться и купить мне билет, чтобы я оценил их ролик по заслугам
Shut up and take my money
Ого! Ничего себе!
Даешь, ЖТА в какой-нибудь Чите, или Тыве, чтобы мы могли тоже восхищаться видами.
А ведь кто-то из нас не переживёт 2024 и не увидит сей шедевр.... вдумайтесь. !!!!!
Сейчас не то что майами гудит, вся планета гудит от такого трейлера ахеренного. Я представляю как уровень продаж консолей взлетит до небес. Я на больничный на месяц уйду, когда игра выйдет. Предзакажду хоть за 20К.
Помню как скупали физ издание LoZ: TotK. Представляю, сколько можно будет наварить на лимитках и коллекционках, учитывая кол-во фанатов и фанатиков.
Джойстик не сотри))
поддерживаю. игра-событие буквально раз в 10 лет появляется. такой экспириенс стоит все 100 баксов. они буквально за несколько часов взорвали все информационное пространство, страшно представить что будет на релизе
потому что нет конвеера.Делают песочницы в которые интересно залипать без нагрузки на мозг.Они просто нашли свою нишу)