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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 112 оценок

Живой мир GTA 6: ИИ научился цеплять Люсию и оценивать стиль Джейсона новые детали о реакциях NPC

TheSkoofLord TheSkoofLord

Разработчики из Rockstar Games продолжают поражать вниманием к деталям. По информации инсайдера под ником @GermanStrands, искусственный интеллект прохожих в Grand Theft Auto 6 выйдет на совершенно новый уровень интерактивности: NPC начнут полноценно оценивать внешность Джейсона и Люсии, комментируя их стиль и поведение.

Главные детали:

  • Реакция на стиль и внешний вид: Прохожие на улицах Вайс-Сити и штата Леонида будут активно комментировать то, во что одеты главные герои. На реакцию толпы влияет всё: от выбора одежды и аксессуаров до текущей прически и длины бороды Джейсона.
  • От комплиментов до провокаций: Высказывания NPC не ограничатся случайными фразами. Некоторые прохожие будут делать персонажам искренние комплименты, тогда как другие могут выдать откровенно дерзкую или оскорбительную реплику, способную перерасти в полноценную драку.
  • Оценка Люсии и заигрывания: Инсайдер отмечал, что во время своей игровой сессии видел, как один из NPC начал неприкровенно свистеть и выкрикивать сальные комментарии вслед Люсии, когда та проходила мимо в короткой юбке.

Похоже, живой мир GTA 6 заставит игроков внимательнее подбирать гардероб для героев, если они не хотят лишний раз ввязываться в уличные перепалки или, наоборот, желают привлечь к себе внимание.

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Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября на консолях.

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Комментарии:  54
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Представляю этот геймплей: надеваешь на Люсию мини-юбку, провоцируешь местное быдло на сальные подколы, а потом переключаешься на Джейсона с дробовиком и устраиваешь разборку за честь дамы. 10 из 10, лучший симулятор защитника! 😂 А если серьезно, Роки как всегда выкручивают симуляцию мира на максимум.

43
СВИТ_БОИ

Вау, теперь можно отму*дохать всех этих нпс-мужиков, которые будут свистеть женщине вслед. Игра года, девочкиии! 💅

22
BigusDickus

ии такой же как в скуриме? - каждая тварь должна высказаться, когда ее не спрашивали?