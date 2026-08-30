Живой мир GTA 6: ИИ научился цеплять Люсию и оценивать стиль Джейсона новые детали о реакциях NPC

Разработчики из Rockstar Games продолжают поражать вниманием к деталям. По информации инсайдера под ником @GermanStrands, искусственный интеллект прохожих в Grand Theft Auto 6 выйдет на совершенно новый уровень интерактивности: NPC начнут полноценно оценивать внешность Джейсона и Люсии, комментируя их стиль и поведение.

Главные детали:

Реакция на стиль и внешний вид: Прохожие на улицах Вайс-Сити и штата Леонида будут активно комментировать то, во что одеты главные герои. На реакцию толпы влияет всё: от выбора одежды и аксессуаров до текущей прически и длины бороды Джейсона.

От комплиментов до провокаций: Высказывания NPC не ограничатся случайными фразами. Некоторые прохожие будут делать персонажам искренние комплименты, тогда как другие могут выдать откровенно дерзкую или оскорбительную реплику, способную перерасти в полноценную драку.

Оценка Люсии и заигрывания: Инсайдер отмечал, что во время своей игровой сессии видел, как один из NPC начал неприкровенно свистеть и выкрикивать сальные комментарии вслед Люсии, когда та проходила мимо в короткой юбке.

Похоже, живой мир GTA 6 заставит игроков внимательнее подбирать гардероб для героев, если они не хотят лишний раз ввязываться в уличные перепалки или, наоборот, желают привлечь к себе внимание.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября на консолях.