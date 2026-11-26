Британский авторитетный журнал Edge в свежем, 431-м номере опубликовал рецензию на Grand Theft Auto 6, присудив игре Rockstar Games максимальную оценку - 10 из 10. GTA 6 стала самой высокооцененной игрой номера, обойдя The Killing Stone и ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time (8/10).

Особую похвалу в рецензии получили отношения главных героев - Джейсона и Люсии. Издание называет их "сплоченной командой", чья эмоциональная связь напрямую отражается на геймплее, и характеризует пару как "один из величайших дуэтов в индустрии развлечений", подчеркивая, что характеры героев формируются как сценарием, так и действиями игрока.

GTA 6 стала третьей основной частью серии подряд, получившей от Edge высший балл: ранее аналогичной оценки удостоились Grand Theft Auto 4 в 2008 году и Grand Theft Auto 5 в 2013-м. Первая Grand Theft Auto получила 9/10, а GTA 2, GTA III и Vice City - по 8/10. San Andreas и Chinatown Wars также удостоились 9/10.

На данный момент Grand Theft Auto 6 имеет 99 баллов на Metacritic, разделяя первое место с The Legend of Zelda: Ocarina of Time. После двух переносов с изначального окна релиза в 2025 году GTA 6 вышла по всему миру 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. Объявления о версии для ПК от Rockstar Games пока не поступало.