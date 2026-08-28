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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 088 оценок

Журналист Антон Логвинов жестко ответил критикам GTA 6: "Rockstar показали новый уровень для всей индустрии"

IKarasik IKarasik

После масштабного показа Grand Theft Auto 6 журналист Антон Логвинов резко высказался о реакции части игровых инфлюенсеров, которые поспешили назвать игру «GTA 5.2» и заявить об отсутствии серьезных изменений.

По словам Логвинова, такая оценка показывает, насколько поверхностно некоторые блогеры воспринимают видеоигры. Он считает, что они слишком сосредоточены на отдельных технических моментах вроде разрешения и частоты кадров, упуская главное — атмосферу, детализацию и ощущение живого мира.

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Журналист отдельно отметил лица персонажей, анимации, актерскую игру, физику, диалоги и огромное количество мелких деталей. Именно совокупность этих элементов, по его мнению, делает GTA 6 значительно более серьезным шагом вперед, чем может показаться при поверхностном просмотре.

Логвинов также призвал не делать выводы по коротким роликам и эмоциональным реакциям в соцсетях. По его мнению, подробные материалы игровой прессы позволяют гораздо лучше понять масштаб изменений.

Главный вывод журналиста оказался однозначным: Rockstar, по его оценке, показала не просто улучшенную GTA 5, а новый технологический и художественный уровень для всей индустрии.

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Комментарии:  159
Ваш комментарий
_RedLion_

"Журналист Антон Логвинов"

109
Grek028

че бы вы там не гвоорили но гта 6 реально не с чем сравнивать такого уровня игр просто не существует даже

101
WAR1OCKS

Величайший базы навалил.

52
AndruhaGruz

Всё правильно сказал. А малолетние блогеры только и думают про 100500 fps. И ещё