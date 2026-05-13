Журналист IGN обещает "съесть мешок лука", если GTA 6 будет стоить слишком дорого

Пока миллионы игроков по всему миру каждый день мониторят социальные сети, пытаясь угадать дату выхода третьего официального трейлера Grand Theft Auto 6, экспертов игровой индустрии сейчас больше волнует совсем иной вопрос — цена проекта на релизе. Домыслы на эту тему уже достигают невообразимых масштабов, а градус тревоги в обществе заставил неожиданно отреагировать даже игровых журналистов... Так, профильный сотрудник IGN Джим Тринка выпустил провокационную аналитическую видеоколонку, пообещав съесть мешок лука при высокой цене.

Раздраженный спекуляциями вокруг ценника, который, по некоторым «сливам» в соцсетях, может составить свыше 100 долларов, журналист не выдержал и поклялся в прямом эфире:

Если новая часть Grand Theft Auto действительно будет стоить "сотню", я лично клянусь всухомятку сожрать мешок сырого репчатого лука на камеру! Я готов поручиться: они никогда так не сделают.

Журналист указывает, что вопрос стартового ценника для нового проекта критически важен, ведь на кону судьба практически всей ААА-индустрии игр: "Этот запуск называют главным и самым масштабным стартом не только в игровой индустрии, а в целом — в мировой истории массовой поп-развлекательной продукции". По негласным слухам в прессе, совокупный маркетинговый бюджет и чистые вливания в производство новой номерной игры могут запросто составлять до 2 миллиардов долларов. Для окупаемости этих монструозных расходов "любые продажи шестой части, оказавшиеся ниже стартовых продаж на отметке хотя бы 20 миллионов в первые сутки запуска, уже будут являться провалом".

Но что если базовая цена GTA 6 вдруг отпугнет публику? Эксперт описывает два исхода этой ситуации. Во-первых, во времена финансового давления на фоне роста цен на потребительские нужды в разных странах люди перестают бездумно сорить деньгами: ценники свыше привычных 70 долларов вынудят игроков принципиально откладывать приобретение релизного флагмана до старта массивных скидок, обрушив инвесторские «старт-пампы» Rockstar Games и породив цепную негативную биржевую бурю для всей мировой корпорации Take Two.

Но еще страшнее второе: в отрыве от базы GTA V — для построения следующего поколения песочницы "GTA Online 2.0", Rockstar обязана дать геймерам возможность без лишних препятствий купить игру и тем самым обеспечить себе пропуск в огромный обновленный онлайн-компонент, в который перейдет миллионная старая и юная свежая база микро-транзакционной песочницы из GTA V. По мнению журналиста, если студия сломит баланс аппетитами сверхценника — новая эпоха GTA рискует оказаться в ситуации мертвого онлайна Red Dead Redemption 2. Для студии в долгосрочной перспективе это будет гораздо большей проблемой, чем слабый продажи на старте.