Журналисты озвучили точную дату выхода Grand Theft Auto 6 - игра всё же выйдет осенью

В сети снова появились предположения о дате выхода Grand Theft Auto 6. На этот раз точную дату релиза самой ожидаемой игры с открытым миром назвали журналисты из зарубежного издания Kotaku. По их данным игра может выйти 28 октября 2025 года, хотя официального подтверждения от Rockstar Games все еще нет и неизвестно когда появится анонс от разработчиков.

Попытки предсказать точный день релиза не прекращаются с момента анонса игры. Официально известно лишь то, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, но без конкретной даты. В своем материале Kotaku отмечает, что выбор даты основан на анализе стратегии издателя Take-Two. В частности, анонсированная на 23 сентября Borderlands 4 (другая игра Take-Two) может указывать на то, что GTA 6 выйдет позже — в октябре или ноябре.

На фоне новых слухов свою информацию представил инсайдер Роберто Серрано. По его словам, второй трейлер Grand Theft Auto 6 может выйти 25 февраля или до 31 марта, но даты релиза в нем не будет. Она должна быть раскрыта в третьем трейлере — его ожидают к концу лета. Инсайдер считает, что запуск игры, скорее всего, состоится 18 ноября 2025 года.

Несмотря на все эти прогнозы, никаких гарантий нет. Индустрия ждет официального объявления, но пока фанатам остается наблюдать за новыми утечками и готовиться к возможным переносам.