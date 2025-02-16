Журналисты озвучили точную дату выхода Grand Theft Auto 6 - игра всё же выйдет осенью

В сети снова появились предположения о дате выхода Grand Theft Auto 6. На этот раз точную дату релиза самой ожидаемой игры с открытым миром назвали журналисты из зарубежного издания Kotaku. По их данным игра может выйти 28 октября 2025 года, хотя официального подтверждения от Rockstar Games все еще нет и неизвестно когда появится анонс от разработчиков.
Попытки предсказать точный день релиза не прекращаются с момента анонса игры. Официально известно лишь то, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, но без конкретной даты. В своем материале Kotaku отмечает, что выбор даты основан на анализе стратегии издателя Take-Two. В частности, анонсированная на 23 сентября Borderlands 4 (другая игра Take-Two) может указывать на то, что GTA 6 выйдет позже — в октябре или ноябре.
На фоне новых слухов свою информацию представил инсайдер Роберто Серрано. По его словам, второй трейлер Grand Theft Auto 6 может выйти 25 февраля или до 31 марта, но даты релиза в нем не будет. Она должна быть раскрыта в третьем трейлере — его ожидают к концу лета. Инсайдер считает, что запуск игры, скорее всего, состоится 18 ноября 2025 года.
Несмотря на все эти прогнозы, никаких гарантий нет. Индустрия ждет официального объявления, но пока фанатам остается наблюдать за новыми утечками и готовиться к возможным переносам.
Так я могу точные даты всех будущих релизов игр и кино предсказать: сегодня или до конца света.
А вообще бесят такие новостники
Согласен. Пишите уж честный заголовок: осенью выйдет GTA Online 2 Pay-to-Win Edition.
Всем предзаказавшим 5 лутбоксов в подарок.
Дак всё таки точно или предположение или может?
или не может))))))
Я вам возможно укажу точную предположительно дату выхода гта6 это 31 декабря 2025 ну или 32 декабря)
Ну здесь хотя бы есть логика
Как же не хватает на сайте опции - отключить раздел слухов. Каждая новость лучше предыдущей
Достали гадать на кофейной гуще, игра выйдет в Феврале 24.
30 февраля она выйдет
как же утомительно ждать с декабря 2023 года.... скорее бы дожить до момента выхода игры. И потрогать ее в живую!!!!
и еще после выхода год ждать, пока релизнится на пк..
Лучше не ждать, а забыть про нее до конца года. Так проще, да и ожиданий завышенных не будет. Вышла - ок, скачал, играешь, кайфуешь (но это не точно)!
2 года ждать на пк
Mambo перелогинься
я не понял, вроде разрабы до этого говорили что осенью, и сейчас типа журналисты просто повторяют слова разрабов или как?!
Зря вы ждёте эту игру. Вейлгард видели? A Awoked?
GTA 6 будет не лучше.
Ну да, главные герое пары натуралов, не вижу даже близко Вейлгард.
проходи мимо тогда, что забыл тут? на вентилятор лишь бы накинуть?