Журналисты предупреждают: в сентябре и октябре геймеров ждет игровая мясорубка из-за страха издателей перед GTA 6

На прошедшей презентации Sony State of Play, состоявшейся 2 июня, наблюдалась любопытная картина: издатели дружно избегают ноября 2026 года. Более того, некоторые игры, например Tomb Raider: Legacy of Atlantis, вообще предпочли перенести на 2027 год. Причина проста - ни одна компания не хочет выпускать свой проект в тени Grand Theft Auto 6, выход которой запланирован на 19 ноября.

Вот список проектов с State of Play, получивших конкретную "дату в календаре", а также другие громкие релизы в тот же период:

The Blood of Dawnwalker — 9 сентября

Marvel’s Wolverine — 15 сентября

Warhammer 40,000: Dawn of War IV — 17 сентября

Dune Awakening (консольный релиз) — 22 сентября

Control Resonant — 24 сентября

Silent Hill: Townfall — 24 сентября

Onimusha: Way of the Sword — 25 сентября

Ace Combat 8: Wings of Theve — 29 сентября (ранний доступ) / 2 октября

Rayman Legends Retold — 1 октября

Dynasty Warriors — 1 октября

No Rest for the Wicked — октябрь

Star Wars: Galactic Racer — 6 октября

Planet Zoo 2 — 13 октября

Call of Duty: Modern Warfare 4 — 23 октября

Это будет настоящая игровая мясорубка, - комментируют журналисты Kotaku. - Ожидается, что часть этих игр все же "сбежит" в 2027 год, чтобы избежать давки, но не у всех издателей есть такая роскошь. Оставшимся придется выходить по плану, что обернется настоящей битвой за кошельки игроков и внимание прессы.

Впереди еще выставка Summer Game Fest 2026, где, вероятно, появятся новые проекты, которые тоже захотят застолбить место в "золотом сентябре-октябре". Остается лишь пожелать удачи игровым критикам, которым предстоит рецензировать этот вал релизов, и обычным геймерам, пытающимся составить бюджет на игровую осень.