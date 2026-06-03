Журналисты предупреждают: в сентябре и октябре геймеров ждет игровая мясорубка из-за страха издателей перед GTA 6

На прошедшей презентации Sony State of Play, состоявшейся 2 июня, наблюдалась любопытная картина: издатели дружно избегают ноября 2026 года. Более того, некоторые игры, например Tomb Raider: Legacy of Atlantis, вообще предпочли перенести на 2027 год. Причина проста - ни одна компания не хочет выпускать свой проект в тени Grand Theft Auto 6, выход которой запланирован на 19 ноября.
Вот список проектов с State of Play, получивших конкретную "дату в календаре", а также другие громкие релизы в тот же период:
- The Blood of Dawnwalker — 9 сентября
- Marvel’s Wolverine — 15 сентября
- Warhammer 40,000: Dawn of War IV — 17 сентября
- Dune Awakening (консольный релиз) — 22 сентября
- Control Resonant — 24 сентября
- Silent Hill: Townfall — 24 сентября
- Onimusha: Way of the Sword — 25 сентября
- Ace Combat 8: Wings of Theve — 29 сентября (ранний доступ) / 2 октября
- Rayman Legends Retold — 1 октября
- Dynasty Warriors — 1 октября
- No Rest for the Wicked — октябрь
- Star Wars: Galactic Racer — 6 октября
- Planet Zoo 2 — 13 октября
- Call of Duty: Modern Warfare 4 — 23 октября
Это будет настоящая игровая мясорубка, - комментируют журналисты Kotaku. - Ожидается, что часть этих игр все же "сбежит" в 2027 год, чтобы избежать давки, но не у всех издателей есть такая роскошь. Оставшимся придется выходить по плану, что обернется настоящей битвой за кошельки игроков и внимание прессы.
Впереди еще выставка Summer Game Fest 2026, где, вероятно, появятся новые проекты, которые тоже захотят застолбить место в "золотом сентябре-октябре". Остается лишь пожелать удачи игровым критикам, которым предстоит рецензировать этот вал релизов, и обычным геймерам, пытающимся составить бюджет на игровую осень.
как задолбала эта гта6
Помешались на этой гта 6!Зае-ли уже с ней!
Тут-то игр... Только The Blood of Dawnwalker интересует. На Silent Hill: Townfall посмотреть интересно, хотя ноунейм студия + нигрос на ГГ не сильно вдохновляют и No Rest for the Wicked, интересно, что там разрабы Ори создали.
Marvel’s Wolverine — муть для детей. Спудимены и бетмены, ухти, дяди в обтягивающих лосинах.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV — успех будет, если они хотя бы до уровня второй части дойдут, но чую, что гвнищем на уровне 3 части будет. До уровня первой части уже никогда не дойдут.
Dune Awakening (консольный релиз) — кому не срать на консоли
Control Resonant — кал для нитакусей.
Onimusha: Way of the Sword — 200-ый сосалик за год, вау, интересно.
Ace Combat 8: Wings of Theve — уи-уи-уи, самолётики, ещё интереснее.
Rayman Legends Retold — юбисофт снова насрут в штаны + реймен НИКАК не может конкурировать с ГТА. Это игра инди-уровня и всё равно на бюджет.
Dynasty Warriors — какая-то паpаша ремастерная из рода азиатских мморпг.
Star Wars: Galactic Racer — уи-уи-уи, гоночки на самолётих.
Planet Zoo 2 — без комментариев.
Call of Duty: Modern Warfare 4 — ух ты, двадцать третья часть колды, как же интересно! Было бы интересно, если бы я играл в неё первыз раз, а не двадцать третий.
гта 6 выйдет сначала на консоли какая к чёрту мясорубка? те кто выпускают на пк игры могут не беспокоятся за свои кошельки
Это будет жестокая и кровавая мясорубка;)