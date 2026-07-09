Звезда хоррора "Обсессия" Инде Наварретт собирается залипнуть в GTA 6 сразу на релизе

Инде Наварретт, ставшая настоящей восходящей звездой благодаря нашумевшему хоррору «Обсессия», вновь доказывает, что она — самый настоящий геймер. Мы уже знаем, что актриса полностью прошла The Last of Us, активно стримила Call of Duty и даже смогла самостоятельно собрать собственный мощный ПК, опираясь на знаменитый обучающий видеоролик от Генри Кавилла. Естественно, такая девушка просто не может пройти мимо главного игрового релиза этого года — Grand Theft Auto 6.

В недавнем интервью молодая звезда с нескрываемым восторгом рассказала о своих ожиданиях от грядущего криминального блокбастера Rockstar Games. Актриса находится под сильным впечатлением от обещаний передовой графики и максимального погружения в неоновый мир Вайс-Сити. На вопрос журналистов о старте игры Инде радостно заявила:

О, да. Ко мне придет мой старший брат, и мы собираемся ворваться туда вместе в первый же день!.

Кроме того, девушка в шутку добавила, что планирует немного подзаработать на популярных фанатских серверах GTA RP.

В том же разговоре актриса призналась в богатом геймерском стаже. Инде Наварретт активно играет и интересуется геймерской средой еще с раннего детства, когда она рубилась на PlayStation 2 в игры по мотивам Шрека вместе со своей мамой и братом. Взрослея, девушка перешла на крупные сюжетные проекты, а во время локдаунов COVID-19 собрала тот самый дорогой ПК и начала вести прямые трансляции. Инде почти 18 месяцев сидела без актерских контрактов, и именно стриминг Halo, Red Dead Redemption, Fallout и CoD на Twitch помогал ей оплачивать счета за аренду жилья.

Остается надеется, что к моменту релиза GTA 6 в ноябре этого года слава не затмит девушку и она сдержит слово.