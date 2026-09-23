Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон не любит игры, но хочет сыграть в GTA 6

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», признался, что не считает себя большим поклонником видеоигр. При этом реклама GTA 6 настолько его заинтересовала, что актер захотел лично попробовать новую игру Rockstar.

В недавнем интервью с Джошем Хоровицем Харингтон рассказал о своем опыте с видеоиграми. Актер практически не знаком с серией Silent Hill, хотя снимался в фильме Silent Hill: Revelation. Из игр он вспоминает Tekken, Mario Kart, Diddy Kong Racing и более свежую Hogwarts Legacy.

Когда разговор зашел о Grand Theft Auto, Харингтон признался, что раньше особо не играл в серию. Однако увиденная им реклама GTA 6 заставила его обратить внимание на игру. Актер также рассказал, что ему нравятся ролики, в которых люди в реальной жизни повторяют типичные ситуации и приемы из GTA.

Похоже, интерес к GTA 6 действительно выходит далеко за пределы привычной игровой аудитории. Rockstar активно продвигает игру и уже тратит большие деньги на маркетинг. Компания собрала внушительный состав музыкантов для создания оригинального саундтрека, а в Майами почти за миллион долларов установили вывеску «Welcome to Vice City».

Не остались в стороне и спортсмены. Звезда НБА Стивен Адамс ранее в шутку предположил, что после выхода GTA 6 уровень игры в лиге может заметно снизиться, поскольку спортсмены и тренеры будут слишком заняты новой игрой.

Сам Харингтон пока не сказал, действительно ли будет играть в GTA 6 после релиза. Впрочем, с игровой индустрией он знаком не только по интервью. Актер сыграл главного антагониста в Call of Duty: Infinite Warfare, а также озвучил Джона Сноу в игре Telltale Games по «Игре престолов».

В ближайшем будущем Харингтон появится в сериале HBO по «Гарри Поттеру», где сыграет Гилдероя Локхарта. Возможно, именно поэтому актер недавно добрался и до Hogwarts Legacy.