Пока внимание игрового сообщества приковано к неофициальным ПК-портам Grand Theft Auto VI, энтузиасты продолжают переносить на компьютеры и другие игры Rockstar Games. Как выяснилось, в настоящее время ведётся разработка сразу трёх нативных ПК-портов Grand Theft Auto: Chinatown Wars, которая вышла в 2009 году и так и не получила официальной компьютерной версии.

Первый проект под названием CTW-Native разрабатывается энтузиастом под ником official-kryo-to и основан на Android-версии игры. Порт создаётся на C++ с использованием SDL2 и OpenGL и поддерживает Windows и Linux. Последняя публичная версия 0.5.0 вышла 1 ноября 2026 года.

На данный момент разработчику удалось реализовать полноценное прохождение первой сюжетной миссии, систему сохранений, работу транспорта, открытого мира и сюжетных роликов. Кроме того, проект поддерживает модификации, управление клавиатурой и мышью, альтернативную камеру от третьего лица и даже мультиплеер. Согласно актуальной документации проекта, сетевой режим поддерживает от 2 до 32 игроков.

Второй проект — Chinatown Wars PSP Recomp от разработчика highcmd — основан на американской версии игры для PlayStation Portable. Посредством статической рекомпиляции оригинальный машинный код MIPS преобразуется в C++, что позволяет запускать игру на Windows и Linux без использования традиционного эмулятора PSP.

Проект поддерживает внутреннее разрешение до 2880 × 1632 пикселей, OpenGL 3.3, экспериментальный режим 60 FPS с интерполяцией кадров, геймпады, камеру от третьего лица, увеличенную дальность прорисовки, масштабирование интерфейса, оригинальные радиостанции и звуковые эффекты. Последняя версия 0.1.5 вышла 23 октября 2026 года.

Третий проект под названием ReGTA Chinatown Wars PSP Recompilation разрабатывается энтузиастом Benji Paname на основе европейской PSP-версии игры и использует наработки highcmd. В ходе закрытого тестирования разработчику уже удалось пройти первые пять сюжетных миссий и выполнить задание таксиста, а также проверить работоспособность системы сохранений.

Кроме того, 3 ноября разработчик сообщил об успешном тестировании системы замены оригинальных текстур на улучшенные HD-текстуры непосредственно во время игры. Однако производительность пока оставляет желать лучшего: в районах с интенсивным движением транспорта и большим количеством пешеходов частота кадров может опускаться до 20 FPS.

Все три проекта по-прежнему находятся в разработке, и возможность полного прохождения сюжетной кампании пока не подтверждена. При этом первые два проекта уже доступны для публичного тестирования, тогда как ReGTA продолжает проходить закрытое тестирование.

Ни один из проектов не распространяет оригинальные игровые ресурсы Rockstar Games. Для запуска пользователям потребуется собственная копия соответствующей версии Grand Theft Auto: Chinatown Wars.