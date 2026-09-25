Благодаря рекомпиляции GTA: Liberty City Stories теперь доступна на ПК с частотой 60 к/с и улучшенной графикой

GTA: Liberty City Stories наконец-то добралась до ПК, спустя более чем 20 лет после оригинального релиза на PSP. Новый проект под названием lcs-recomp переносит игру на Windows, с поддержкой 60 кадров в секунду, широкоэкранным разрешением и улучшенной графикой. Первая версия уже доступна для игры и не требует эмулятора PPSSPP. Для игры, которая никогда не получала официального релиза на ПК, это долгожданное дополнение к каталогу Grand Theft Auto на этой платформе.

Новый порт для ПК создан проектом lcs-recomp, разработанным с использованием технологии PSPRecomp. Он берет оригинальную версию Liberty City Stories для PSP и преобразует ее в игру, способную запускаться непосредственно на современных компьютерах, а не полагаться на эмулятор для воссоздания портативного опыта.

Проект стартовал совсем недавно, но его первый релиз уже включает в себя несколько функций, которые ожидают игроки на ПК. Более высокая частота кадров, регулируемое разрешение и поддержка широкоэкранного режима доступны с самого начала, что обеспечивает Liberty City Stories более подходящее отображение на современных дисплеях.

Одним из самых значительных нововведений является поддержка 60 кадров в секунду. Оригинальная версия для PSP работала с гораздо меньшей частотой кадров, поэтому новый порт для ПК предлагает возможность более плавного движения во время вождения, боя и исследования.

Игроки могут настроить разрешение игры под свои мониторы, а поддержка широкоэкранного режима позволяет Либерти-Сити корректно заполнять современные дисплеи. Порт включает настройки камеры и HUD, предоставляя игрокам больший контроль над отображением игры. Есть и графические улучшения.

Сглаживание MSAA помогает уменьшить зазубренные края вокруг транспортных средств, зданий и других объектов, а анизотропная фильтрация делает текстуры более чёткими при просмотре под углом. Дороги и тротуары, например, сохраняют больше деталей на больших расстояниях.

Как и с любым проектом рекомпиляции, игрокам необходимо предоставить необходимые файлы из совместимой копии оригинальной игры для PSP, поскольку порт не включает защищённые авторским правом игровые данные Rockstar. Для первоначального релиза требуется американская версия Liberty City Stories для PSP.