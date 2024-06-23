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Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 11 030 оценок

Авторы GTA San Andreas консультировались с гангстерами для создания реплик героев

Simple Jack
Новости

Оказывается, Rockstar Games нанимала членов банд в качестве консультантов при создании реплик героев. Так разработчики хотели добиться большей аутентичности.

Лазло Джонс (Lazlow Jones), один из бывших сценаристов Rockstar Games и радиоведущий, рассказал об этом в интервью YouTube-шоу Kinda Funny Games. По его словам, после завершения сценария студия пригласила настоящих бандитов, чтобы те оценили реплики. Парни с улицы сидели в студии звукозаписи и помогали редактировать диалоги, объясняя, как должны звучать главные герои.

Сейчас Лазло Джонс работает вместе с Дэном Хаузером (Dan Houser) над аудиосериалом A Better Paradise. Он упомянул, что для создания одного из персонажей разработчики даже прибегли к искусственному интеллекту. К слову, на днях вышла первая серия.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
warp 37

Почему San Andreas ещё не сняли с продажи и не запретили? Там же "nigga" на каждом углу звучит. Куда смотрят контролирующие органы в США?

5
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Онли нигга может называть ниггу ниггой)

0
Wing42

Актуальные новости, яснопотяно.
А теперь СИмпл Жэк напиши, что разработчики Смуты нанимали настоящих Русов чтобы их реплики тоже звучали аутис... аутентично, конечно же!

2
Sweety_Mustard

Охлади свое трахание, углепластик (с)

1
AndralStormborn

Ага, именно так гангстеры и общались)))

0
Lvinomord

Лучше бы рассказали, каким образом, Трилогия одной из самых классных серий в истории игр, была сделана безрукими орангутангами за бананы? И почему Страус,или кто там принимал окончательное решение не принесли официально свои извинения?

0