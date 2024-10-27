Бывший разработчик Rockstar рассказал, какой изначально должна была быть карта GTA San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas отмечает 20-летие – изначально одна из самых амбициозных игр Rockstar Games вышла 26 октября 2004 года в США для PlayStation 2. По такому случаю Обби Вермей, бывший дизайнер студии, рассказал, как должна была выглядеть карта игры.
Никого не удивит, что мир GTA: SA не такой большой, как нынешние «открытые миры». Виртуальный Сан-Андреас занимает площадь всего в 36 квадратных километров. Это все равно намного больше, чем в случае Vice City и GTA 3 (4x4 км), и вы также можете выйти за пределы карты (создатели хотели отказаться от типичных невидимых стен, которые появлялись в предыдущих двух играх). Однако даже без учета вытекающих из этого багов эти пустые области не являются частью игрового мира.
Разумеется, разработчики приложили все усилия, чтобы карта GTA: San Andreas казалась намного больше, чем она есть на самом деле. Вермей указал на использование тумана, которого катастрофически не хватало в Definitive Edition, но фанаты также хвалят «плотность» игры и наполнение ее мира «действием».
Однако Вермей также рассказал, что изначально в San Andreas должна была быть не одна большая карта, а три отдельных города. Игроки перемещались между ними с помощью самолетов и поездов, как в первых двух частях серии Grand Theft Auto.
Эта концепция неудивительна, потому что в GTA 3 и GTA: Vice City у игроков был только один город в распоряжении, а SA была выпущена на той же консоли: PlayStation 2. И во время работы над тройкой разработчикам пришлось прибегнуть к различным уловкам, чтобы уместить весь Либерти-Сити на PS2 (32 МБ ОЗУ).
Несмотря на это, решение включить весь Сан-Андреас на одну карту было принято довольно рано. По иронии судьбы, это оказалось возможным благодаря проблемам с комнатами игрового мира, возникшим в GTA 3 и Vice City. Это заставило разработчиков разработать решение для ограничения использования ресурсов PS2 – Вермей упомянул, среди прочего, улучшения в потоковой передаче данных в Vice City и реализацию пустых областей в San Andreas.
Создатель также указал, по его мнению, на две величайшие «революции» в истории серии Grand Theft Auto. Конечно, первое — это скачок между GTA 2 и GTA 3, т. е. от относительно простого 2D-симулятора гангстера с видом сверху и рудиментарным сюжетом к трехмерной песочнице с четко прописанной историей, катсценами и совершенно другим игровым процессом. Вторая такая «революция» должна была стать скачком между GTA: San Andreas и Grand Theft Auto 4.
Разработчик также рассказал, что над GTA: San Andreas работало всего около 100 человек. Для контекста: команда, разрабатывающая «шестерку», состоит примерно из 1,5 тысяч человек. Вермей сообщил, что команда работала 40 часов в неделю на протяжении большей части производства и «немного больше» в самый загруженный период.
Для того времени там было всё супер!!!)
Да и сейчас она не утратила своё очарование. Даже при наличии гта5.
Да нет утратила, сейчас даже на пятёрку со слезами на глазах не посмотришь
Пятёрка красивая, но сюжет не очень. А SA внешность не оч ибо устаревший движок, зато сюжет затягивает. Да пофигу на графику.
Никогда не смогу забыть, как на Буффало на скорости объезжал весь штат, стараясь при этом не разбить машину, под K-Rose. Причём по несколько раз подряд....) Эх были же времена.....
Если не брать в расчет Вайс,больше ни с одной игрой серии,у меня не возникло такой химии.
Тогда - придумали как оптимизировать открытый мир под 32 мб ОЗУ. Сейчас - купите новый компьютер. Вообще иногда удивляют системки к некоторым новым играм, например, места на пзу требует 4-8 гб, а озу 8-16 гб и видео памяти 4-6 гб.
Что не новость все расказывает "бывший"
Это всё могли реализовать в ГТА 5, по одному городу хотя бы на поколения, а по итогу 3 версии игры и одна карта, ни одного сюжетного дополнения.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Могли бы нейросетью по его рассказам карту сделать, ох уж эти ленивые постники новостей.