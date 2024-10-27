Бывший разработчик Rockstar рассказал, какой изначально должна была быть карта GTA San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas отмечает 20-летие – изначально одна из самых амбициозных игр Rockstar Games вышла 26 октября 2004 года в США для PlayStation 2. По такому случаю Обби Вермей, бывший дизайнер студии, рассказал, как должна была выглядеть карта игры.

Никого не удивит, что мир GTA: SA не такой большой, как нынешние «открытые миры». Виртуальный Сан-Андреас занимает площадь всего в 36 квадратных километров. Это все равно намного больше, чем в случае Vice City и GTA 3 (4x4 км), и вы также можете выйти за пределы карты (создатели хотели отказаться от типичных невидимых стен, которые появлялись в предыдущих двух играх). Однако даже без учета вытекающих из этого багов эти пустые области не являются частью игрового мира.

Разумеется, разработчики приложили все усилия, чтобы карта GTA: San Andreas казалась намного больше, чем она есть на самом деле. Вермей указал на использование тумана, которого катастрофически не хватало в Definitive Edition, но фанаты также хвалят «плотность» игры и наполнение ее мира «действием».

Однако Вермей также рассказал, что изначально в San Andreas должна была быть не одна большая карта, а три отдельных города. Игроки перемещались между ними с помощью самолетов и поездов, как в первых двух частях серии Grand Theft Auto.

Эта концепция неудивительна, потому что в GTA 3 и GTA: Vice City у игроков был только один город в распоряжении, а SA была выпущена на той же консоли: PlayStation 2. И во время работы над тройкой разработчикам пришлось прибегнуть к различным уловкам, чтобы уместить весь Либерти-Сити на PS2 (32 МБ ОЗУ).

Несмотря на это, решение включить весь Сан-Андреас на одну карту было принято довольно рано. По иронии судьбы, это оказалось возможным благодаря проблемам с комнатами игрового мира, возникшим в GTA 3 и Vice City. Это заставило разработчиков разработать решение для ограничения использования ресурсов PS2 – Вермей упомянул, среди прочего, улучшения в потоковой передаче данных в Vice City и реализацию пустых областей в San Andreas.

Создатель также указал, по его мнению, на две величайшие «революции» в истории серии Grand Theft Auto. Конечно, первое — это скачок между GTA 2 и GTA 3, т. е. от относительно простого 2D-симулятора гангстера с видом сверху и рудиментарным сюжетом к трехмерной песочнице с четко прописанной историей, катсценами и совершенно другим игровым процессом. Вторая такая «революция» должна была стать скачком между GTA: San Andreas и Grand Theft Auto 4.

Разработчик также рассказал, что над GTA: San Andreas работало всего около 100 человек. Для контекста: команда, разрабатывающая «шестерку», состоит примерно из 1,5 тысяч человек. Вермей сообщил, что команда работала 40 часов в неделю на протяжении большей части производства и «немного больше» в самый загруженный период.