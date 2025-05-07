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Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 13 277 оценок

Бывший сотрудник Rockstar поделился интересными подробностями о вырезанных механиках GTA: San Andreas

butcher69 butcher69

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей поделился интересными подробностями о вырезанных механиках GTA: San Andreas. Оказалось, что в процессе разработки рассматривались амбициозные идеи, но многие из них так и не дошли до релиза.

Одной из таких механик было землетрясение. По словам Вермейя, это был ранний эксперимент, вызвавший множество технических проблем, особенно с физикой автомобилей. От идеи отказались ещё до того, как начали прорабатывать связанные элементы, вроде поведения питомцев в катаклизме.

Также обсуждалась возможность захвата трамвая в Сан-Фиерро. Планировалось, что игрок сможет его угнать, но реализация оказалась слишком сложной. В модели трамвая не было места для водителя, а вопросы вроде «куда сядет игрок — в кабину или салон?» остались без решений. В результате и эту механику вырезали.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Sidorovich12

Ерунда. В онлайне добавили возможность ездить на трамваях.

Sinkent

Дык в оригинале можно ездить, просто садись на крышу

Sidorovich12 Sinkent

Не. Я про то что в онлайне можно управлять трамваем.

Lvinomord

СА и так просто топ по количеству прикольных разных механик,да и по случайным,пусть и скриптовым моментам в мире игры тоже на 1 месте.Там и останется.