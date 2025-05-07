Бывший сотрудник Rockstar поделился интересными подробностями о вырезанных механиках GTA: San Andreas

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей поделился интересными подробностями о вырезанных механиках GTA: San Andreas. Оказалось, что в процессе разработки рассматривались амбициозные идеи, но многие из них так и не дошли до релиза.

Одной из таких механик было землетрясение. По словам Вермейя, это был ранний эксперимент, вызвавший множество технических проблем, особенно с физикой автомобилей. От идеи отказались ещё до того, как начали прорабатывать связанные элементы, вроде поведения питомцев в катаклизме.

Также обсуждалась возможность захвата трамвая в Сан-Фиерро. Планировалось, что игрок сможет его угнать, но реализация оказалась слишком сложной. В модели трамвая не было места для водителя, а вопросы вроде «куда сядет игрок — в кабину или салон?» остались без решений. В результате и эту механику вырезали.