Бывший сотрудник Rockstar поделился интересными подробностями о вырезанных механиках GTA: San Andreas

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей поделился интересными подробностями о вырезанных механиках GTA: San Andreas. Оказалось, что в процессе разработки рассматривались амбициозные идеи, но многие из них так и не дошли до релиза.
Одной из таких механик было землетрясение. По словам Вермейя, это был ранний эксперимент, вызвавший множество технических проблем, особенно с физикой автомобилей. От идеи отказались ещё до того, как начали прорабатывать связанные элементы, вроде поведения питомцев в катаклизме.
Также обсуждалась возможность захвата трамвая в Сан-Фиерро. Планировалось, что игрок сможет его угнать, но реализация оказалась слишком сложной. В модели трамвая не было места для водителя, а вопросы вроде «куда сядет игрок — в кабину или салон?» остались без решений. В результате и эту механику вырезали.
Ерунда. В онлайне добавили возможность ездить на трамваях.
Дык в оригинале можно ездить, просто садись на крышу
Не. Я про то что в онлайне можно управлять трамваем.
СА и так просто топ по количеству прикольных разных механик,да и по случайным,пусть и скриптовым моментам в мире игры тоже на 1 месте.Там и останется.