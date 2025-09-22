Capcom опубликовала данные о продажах игр Grand Theft Auto для PS2 в Японии

GTA — успешная франшиза с многомиллионными тиражами, но как она себя проявила в Японии? Для начала стоит отметить, что Capcom заключила соглашение с Rockstar Games об издании игр Grand Theft Auto в Японии много лет назад. В 2000-х годах Rockstar ещё не имела сильного присутствия в Японии и полагалась на Capcom в вопросах издания и локализации игр GTA, адаптируя их к местному законодательству. Сегодня этим занимается Take-Two Interactive через своё японское дочернее предприятие.

Согласно обнаруженным в документах Capcom данным, стала известна информация о продажах игр Grand Theft Auto для шестого поколения консолей (PS2). GTA 3 вышла в Японии в 2003 году (через два года после мирового релиза) и была продана тиражом 290 000 копий. GTA: Vice City вышла в Японии период с мая 2004 года по март 2005 года (также через два года после релиза в США) и была продана тиражом 390 000 копий.

Наконец, одна из самых культовых игр, GTA: San Andreas, выпущенная в Японии в начале 2007 года (значительно позже её выхода в других странах в октябре 2004 года), к марту 2007 года была продана тиражом 430 000 копий, продолжив мировую тенденцию к более высоким продажам, чем предшественницы. GTA III, Vice City и San Andreas вышли в Японии спустя месяцы, а то и годы после их первоначального западного релиза. Это связано с тем, что локализация игр в то время, особенно крупных, требовала значительно больше времени и средств

Партнёрство Capcom и Rockstar помогло создать франшизу Red Dead. Студия Angel Studios, портировавшая Resident Evil 2 на Nintendo 64, начала работу над Red Dead Revolver, но Capcom вышла из проекта. Take-Two приобрела студию, которая впоследствии стала Rockstar San Diego. Хотя Red Dead Revolver не имела большого успеха, ставка Rockstar на студию оказалась удачной.