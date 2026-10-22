Claude Code использовали для создания новой миссии в GTA: San Andreas - Си-Джей занялся стартапом в Сан-Фиерро

Разработчик и предприниматель Питер Левелс (Pieter Levels) продемонстрировал новую играбельную миссию для GTA: San Andreas, созданную с помощью Claude Code.

По словам Левелса, он попросил нейросеть придумать задание, в котором Си-Джей решает заняться собственным стартапом. Главному герою предстоит «вайбкодить» проект, а затем отправиться в Сан-Фиерро на поиски инвесторов.

Разработчик также опубликовал демонстрацию получившейся миссии. Таким образом, речь идёт не просто о текстовой концепции или сценарии, сгенерированном нейросетью, а о модификации, которую удалось реализовать непосредственно в GTA: San Andreas.

Левелс отметил, что идею такого эксперимента он позаимствовал у пользователя под ником alexchristou_. Сам проект стал ещё одним примером использования Claude Code не только для создания обычного программного обеспечения, но и для разработки пользовательского контента для видеоигр.

При этом корректнее говорить именно об эксперименте с использованием Claude Code, а не о появлении у нейросети отдельной функции для автоматического создания миссий GTA. В данном случае разработчик поставил конкретную задачу ИИ-инструменту и затем продемонстрировал получившийся результат.