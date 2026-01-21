ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.2 14 627 оценок

Демоверсия Grand Theft Auto: Carcer City выйдет 9 марта; опубликован геймплейный ролик

monk70 monk70

Ранее в этом месяце сообщалось о полной модификации для Grand Theft Auto: San Andreas под названием Grand Theft Auto: Carcer City. Недавно её создатель объявил, что бесплатная демоверсия выйдет 9 марта. Более того, было опубликовано новое видео, содержащее 13 минут игрового процесса, которое демонстрирует Южный остров Карцер-Сити.

Grand Theft Auto Carcer City стремится создать самый большой и детализированный город, когда-либо виденный в играх GTA эпохи 3D. Сюжет рассказывает о бывшем полицейском, который оказывается втянутым в опасный криминальный мир Карцер-Сити. Город разваливается — закрываются предприятия, выходят из строя важные системы, банды захватывают власть, и выживание никогда не гарантировано.

Если говорить подробнее, мод погружает игроков в полностью переосмысленный мир, вдохновлённый Детройтом, Питтсбургом, Кливлендом и мрачными уровнями из Manhunt. Действие происходит в 2001 году и разворачивается в суровом, жестоком мире Карцер-Сити. Вы будете исследовать город, полный банд, коррупции и людей, борющихся за выживание.

14
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Sp1Ls

Закрытие проекта через 3, 2, 1...

5
TerryTrix

Take-Two : 0!!! *BANG*

Yтbе Веня Бенис

"бесплатная демоверсия" тоисть эта срань еще и денег стоит?

2
aysavaim
1
Аристов--Черный

Ах, Карцер-сити... Я так хотел чтобы он был в GTA 6(когда ещё только ходили догадки о месте действия). До выхода Cyberpunk 2077, этот город был одним из самых жестоких выдуманных городов на моей памяти, на ряду с Готэмом. Но Найт-Сити в плане ужаса и безысходности, Карцер съест и высрет:)

Так или иначе, надеюсь что у ребят всё получится - открытый Карцер-Сити мы ещё не видели. А с хорошей сюжеткой будет интереснее это изучать.

1
Legendary chelz

А руководит городом кто? Курт Хансен?

TerryTrix

Take-Two : МЫ!!!

AD010

какие то недо гта 3 конверсии