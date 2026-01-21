Демоверсия Grand Theft Auto: Carcer City выйдет 9 марта; опубликован геймплейный ролик

Ранее в этом месяце сообщалось о полной модификации для Grand Theft Auto: San Andreas под названием Grand Theft Auto: Carcer City. Недавно её создатель объявил, что бесплатная демоверсия выйдет 9 марта. Более того, было опубликовано новое видео, содержащее 13 минут игрового процесса, которое демонстрирует Южный остров Карцер-Сити.

Grand Theft Auto Carcer City стремится создать самый большой и детализированный город, когда-либо виденный в играх GTA эпохи 3D. Сюжет рассказывает о бывшем полицейском, который оказывается втянутым в опасный криминальный мир Карцер-Сити. Город разваливается — закрываются предприятия, выходят из строя важные системы, банды захватывают власть, и выживание никогда не гарантировано.

Если говорить подробнее, мод погружает игроков в полностью переосмысленный мир, вдохновлённый Детройтом, Питтсбургом, Кливлендом и мрачными уровнями из Manhunt. Действие происходит в 2001 году и разворачивается в суровом, жестоком мире Карцер-Сити. Вы будете исследовать город, полный банд, коррупции и людей, борющихся за выживание.