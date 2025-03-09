Экс-глава Xbox: "GTA: San Andreas стала символом зрелости индустрии, поставив игры в один ряд с фильмами и музыкой"

Grand Theft Auto, несомненно, является одной из самых важных франшиз в истории видеоигр. Бывший глава Xbox Питер Мур придерживается схожего мнения, считая, что часть под названием San Andreas стала поворотным моментом для индустрии в целом, позволив ей догнать кино и музыкальную индустрию. Интересно, что он особо выделил спорную мини-игру Hot Cofee.

Hot Cofee - это модификация, которая возвращает в San Andreas вырезанную мини-игру, позволяющую главному герою устроить интерактивную сцену секса со своей девушкой. Rockstar, опасаясь изменения возрастной классификации игры, была вынуждена избавиться от этого элемента. Однако вместо того, чтобы удалить его совсем, они просто заблокировали его, что, конечно же, было обнаружено игроками после релиза. Эта ситуация вызвала самый громкий скандал в игровой индустрии нулевых.

В подкасте Gamertag Radio Питер Мур вспомнил о своей работе в Microsoft, в том числе о периоде, когда San Adreas дебютировала на платформе Xbox. По его словам, и сама игра, и Hot Cofee помогли индустрии доказать свою состоятельность и показали, что она становится более зрелой.

Переход серии на эту платформу - долгие годы она была эксклюзивом для PlayStation - показал, что она начинает привлекать более зрелого потребителя. Она начала в полной мере использовать графическую мощь и высокое разрешение Xbox 360. И я думаю, что именно эта притягательная сила GTA говорила геймерам: "Мы видим в вас зрелых взрослых людей. Это уже не тот контент, который вы проходите на определенном этапе жизни, а потом тянетесь к чему-то более взрослому". GTA, несмотря на споры, которые она вызывала - вспомните Hot Cofee, - стала символом взросления индустрии и поставила игры в один ряд с фильмами и музыкой.

В то время игры рассматривались в основном как развлечение для детей, но такие игры, как GTA, были и остаются примером того, что это не всегда так. Однако более зрелые игры, в первую очередь гангстерские серии, часто подвергались критике за то, что якобы деморализуют молодежь. Мур вспоминает, что ему самому с трудом удавалось изменить отношение к ним людей.

В то время, или чуть раньше, мы, то есть игровая индустрия, боролись за уважение, нас считали корнем зла в обществе. Я выступал на слушаниях в Сенате в Вашингтоне от имени игровой индустрии, чтобы люди поняли, что это не какая-то отрава для умов мальчишек, а полноценная интерактивная развлекательная среда, которая собиралась использовать все преимущества интернета так, как еще не делали даже фильмы и музыка.

Сегодня, спустя 20 лет после выхода San Andreas, мы знаем, что восприятие игр значительно изменилось. Они больше не ниша, а огромная часть индустрии развлечений, которая по своим масштабам превосходит музыкальную и киноиндустрию вместе взятые.