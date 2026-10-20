Энтузиаст выпустил мод SA:COOP для совместного прохождения сюжета GTA San Andreas по сети

Разработчик Акбар Каримов опубликовал модификацию SA:COOP для культового экшена Grand Theft Auto: San Andreas, которая позволяет пройти сюжетную кампанию в 2 игрока по сети. В отличие от привычных мультиплеерных платформ вроде SAMP или MTA, проект сосредоточен именно на синхронизации оригинальных заданий, роликов и открытого мира между 2 участниками без превращения игры в стороннюю онлайн-песочницу.

Сетевая игра построена на разделении ролей хоста и подключающегося напарника. 1 участник запускает сервер на основе личного файла сохранения и выступает ведущим, а 2 подключается к нему со своим персонажем. Напарник переносит в чужую сессию Си-Джея с индивидуальным обликом, одеждой, татуировками, накопленными деньгами, физической формой из спортивного зала и навыками владения оружием из своего последнего сохранения. Прогресс гостя при этом сохраняется на стороне хоста под ником второго игрока.

Для запуска сюжетного задания оба участника должны встать в маркер миссии. Субтитры, диалоги, таймеры и метки на радаре отображаются у обоих пользователей на языке их версии игры, а выдаваемое по сценарию оружие получают оба персонажа. Сюжетные катсцены проигрываются одновременно: напарник появляется в роликах рядом с Си-Джеем, смотрит на собеседников и повторяет движения ключевых анимаций. Пропуск заставки требует обоюдного согласия через нажатие клавиш подтверждения.

Синхронизация затрагивает физику и состояние открытого мира. Участники видят одинаковую погоду, время суток, прохожих, полицейских и дорожный трафик. Разрушенные заборы, сбитые фонарные столбы, граффити, подковы, ракушки и захваченные территории банд фиксируются в общем мире хоста. Игроки могут перемещаться на отдельных машинах или садиться пассажирами друг к другу, при этом корректно передаются визуальные повреждения, детали тюнинга, гидравлика лоурайдеров, прицепы и элементы спецтехники.

В обновлении 0.2.0 автор добавил переключатель урона по напарнику перед запуском сервера, что позволяет как проходить игру без риска ранить напарника, так и устраивать перестрелки и драки между собой. В модификацию интегрирован позиционный голосовой чат с затуханием звука на расстоянии, текстовый чат с возможностью взаимной телепортации и система быстрого подключения по 12-значному коду без необходимости настраивать сторонние утилиты вроде Hamachi или Radmin.

Для работы SA:COOP требуется оригинальный исполняемый файл GTA San Andreas версии 1.0 US, а копии из Steam и Rockstar Games Launcher нуждаются в предварительном откате. Проект распространяется с открытым исходным кодом под лицензией MIT на GitHub и сохраняет совместимость с визуальными модификациями через Mod Loader при условии, что сторонние дополнения не затрагивают скрипты сюжетных миссий.