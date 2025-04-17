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Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 13 133 оценки

GamesVoice начала сбор 900 тыс. рублей на озвучку радио в GTA: San Andreas

Simple Jack Simple Jack

Студия GamesVoice начала дополнительный сбор средств на русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas. На русификатор радиостанций в игре понадобится 900 тыс. рублей. Это больше, чем затраты студии на полный перевод GTA: Vice City — на него у команды ушло больше 500 тыс. рублей.

Статистика сбора на локализацию радио в GTA: San Andreas. Название написано с ошибками, но, вероятно, в попытке избежать потенциального внимания со стороны юристов издателя Take-Two
Статистика сбора на локализацию радио в GTA: San Andreas. Название написано с ошибками, но, вероятно, в попытке избежать потенциального внимания со стороны юристов издателя Take-Two

Средства на перевод основного сюжета San Andreas у команды уже есть: сбор открыли в конце января 2025 года, а завершили в середине марта. В итоге GamesVoice накопила 1,2 млн рублей. Это самый крупный и дорогостоящий проект студии.

Всего на создание русификатора GTA: San Andreas у GamesVoice уйдет минимум полтора года, максимум — три. Часть работы уже выполнена, но делиться результатами энтузиасты не спешат.

На момент публикации заметки последним выпущенным проектом GamesVoice стала озвучка хоррора Alan Wake 2 и его дополнений.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Jarvis666

А они не при*уели?

15
R01Adil

Зачем?

11
Carissa7517

А зачем радио то озвучивать

9
neropashka

в вайс сити отлично озвучили, почему бы и здесь не озвучить?

7
Carissa7517 neropashka

Лишняя работа, в той же мафии, радио не озвучено на русском и норм же

3
tvorog8088

Там чувак в одну харю бесплатно всё озвучил давно, с удовольствием с его озвучкой недавно 4-5 перепрошёл.

5
AdriftDylan

Так в какой то ГТА такое было,кидаешь в папку свой музон и в игре по радио слушаешь,я вроде так делал давно если не путаю.И бесплатно.

Аристов--Черный

В GTA: SA. Любой форматный музон пользователя проигрывался на отдельной радиостанции, с перебивками между треками на рекламу и джинглы(при желании). Вот только эта реклама и разговорные радио, как и реплики диджеев(содержащие немало юмора)- все на английском. Собственно именно эти элементы радиостанций и собрались переводить, как я понял.

Punisher1

Сколько они гонят гуся что-ли это уже намекает на обман

Ольга Бузова

Слишком дорогое радио