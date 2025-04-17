GamesVoice начала сбор 900 тыс. рублей на озвучку радио в GTA: San Andreas

Студия GamesVoice начала дополнительный сбор средств на русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas. На русификатор радиостанций в игре понадобится 900 тыс. рублей. Это больше, чем затраты студии на полный перевод GTA: Vice City — на него у команды ушло больше 500 тыс. рублей.
Средства на перевод основного сюжета San Andreas у команды уже есть: сбор открыли в конце января 2025 года, а завершили в середине марта. В итоге GamesVoice накопила 1,2 млн рублей. Это самый крупный и дорогостоящий проект студии.
Всего на создание русификатора GTA: San Andreas у GamesVoice уйдет минимум полтора года, максимум — три. Часть работы уже выполнена, но делиться результатами энтузиасты не спешат.
На момент публикации заметки последним выпущенным проектом GamesVoice стала озвучка хоррора Alan Wake 2 и его дополнений.
А они не при*уели?
Зачем?
А зачем радио то озвучивать
в вайс сити отлично озвучили, почему бы и здесь не озвучить?
Лишняя работа, в той же мафии, радио не озвучено на русском и норм же
Там чувак в одну харю бесплатно всё озвучил давно, с удовольствием с его озвучкой недавно 4-5 перепрошёл.
Так в какой то ГТА такое было,кидаешь в папку свой музон и в игре по радио слушаешь,я вроде так делал давно если не путаю.И бесплатно.
В GTA: SA. Любой форматный музон пользователя проигрывался на отдельной радиостанции, с перебивками между треками на рекламу и джинглы(при желании). Вот только эта реклама и разговорные радио, как и реплики диджеев(содержащие немало юмора)- все на английском. Собственно именно эти элементы радиостанций и собрались переводить, как я понял.
Сколько они гонят гуся что-ли это уже намекает на обман
Слишком дорогое радио