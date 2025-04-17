GamesVoice начала сбор 900 тыс. рублей на озвучку радио в GTA: San Andreas

Студия GamesVoice начала дополнительный сбор средств на русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas. На русификатор радиостанций в игре понадобится 900 тыс. рублей. Это больше, чем затраты студии на полный перевод GTA: Vice City — на него у команды ушло больше 500 тыс. рублей.

Статистика сбора на локализацию радио в GTA: San Andreas. Название написано с ошибками, но, вероятно, в попытке избежать потенциального внимания со стороны юристов издателя Take-Two

Средства на перевод основного сюжета San Andreas у команды уже есть: сбор открыли в конце января 2025 года, а завершили в середине марта. В итоге GamesVoice накопила 1,2 млн рублей. Это самый крупный и дорогостоящий проект студии.

Всего на создание русификатора GTA: San Andreas у GamesVoice уйдет минимум полтора года, максимум — три. Часть работы уже выполнена, но делиться результатами энтузиасты не спешат.

На момент публикации заметки последним выпущенным проектом GamesVoice стала озвучка хоррора Alan Wake 2 и его дополнений.