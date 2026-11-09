Голос Карла "CJ" Джонсона из GTA: San Andreas опроверг слухи о конфликте с Rockstar из-за гонорара

Актёр Young Maylay, подаривший голос Карлу «CJ» Джонсону в GTA: San Andreas, опроверг многолетние слухи о том, что остался недоволен оплатой своей работы. По его словам, Rockstar выполнила условия контракта, а итоговое вознаграждение даже оказалось выше первоначальных ожиданий.

Об этом Maylay рассказал в программе The Final Mission, которую ведёт Нед Люк — исполнитель роли Майкла Де Санты в GTA 5. Актёр назвал разговоры о финансовом конфликте недоразумением и пояснил, что заранее знал, на каких условиях подписывает контракт. Более того, после завершения работы Rockstar выплатила ему дополнительные премии и отправила специальный подарочный набор к выходу игры.

Таким образом, претензии Maylay к компании, о которых периодически вспоминали поклонники серии, были связаны не с размером гонорара. В 2020 году актёр публично назвал Rockstar «культурными стервятниками», обвинив компанию в заработке на изображении бандитской среды. Судя по его высказываниям, определённые разногласия с разработчиком у него действительно остались, и возвращаться к сотрудничеству он не стремится.

Однако финансовую сторону вопроса Maylay считает закрытой. Он отдельно отметил, что не согласился бы на роль CJ, если бы изначальные условия его не устраивали. Поэтому распространённая версия о том, что актёр оказался разочарован оплатой за участие в одной из самых известных частей Grand Theft Auto, не соответствует его собственным объяснениям.