GTA San Andreas и Vice City получили масштабное обновление мода Proper Shaders с новыми графическими возможностями

Моддеры Jessica Natalia и Junior_Djjr выпустили новую версию модификации Proper Shaders для Grand Theft Auto: San Andreas и Vice City. Это один из лучших графических модов для этих двух игр серии GTA.

Прежде чем продолжить, есть хорошие и плохие новости. Плохая новость заключается в том, что на данный момент доступ к новой версии возможен только через Patreon. Хорошая новость — 5 декабря она станет доступна всем желающим.

Сейчас новая версия Proper Shaders находится на стадии альфа-тестирования. Это означает наличие ряда ошибок и недочётов. Альфа-этап продлится до декабря, когда моддеры выпустят полноценную версию для широкой аудитории.

Если говорить подробнее, новая версия Proper Shaders для GTA: San Andreas привносит множество новых эффектов освещения и теней. Среди них — объёмные световые лучи, мягкие тени, четырёхуровневый динамические тени и глобальное освещение в экранном пространстве (SSGI). Также добавлены затенение фонового света (ambient occlusion), имитация небесного освещения и трёхцветное фоновое освещение.

Значительные улучшения коснулись неба и погодных условий. Появились объёмные облака, высотный туман, «лучи бога» (god rays), дымка у горизонта, эффекты дождя и каустика на воде. Мод также улучшает визуализацию подводного мира и добавляет новую систему отрисовки водной поверхности.

Proper Shaders также добавляет множество современных эффектов постобработки изображения. В их числе HDR, тональная компрессия (tone mapping), свечение (bloom), солнечные лучи, поддержка LUT, автоматическая экспозиция, временное сглаживание SMAA, повышение резкости и глубина резкости (DOF). Кроме того, улучшено отображение темных сцен и уменьшено появление цветовых полос (бандинга).

Материалы объектов также стали выглядеть лучше. Мод поддерживает карты нормалей, шероховатости и металличности. Транспортные средства получили PBR-материалы, эффекты Френеля и эффекты дождя. Также добавлены отражения в реальном времени и улучшенные эффекты ветра.

Визуальная составляющая игрового мира — трава и объекты — стала качественнее. Трава, отрисовываемая с помощью GPU-инстансинга, пригибается, когда игрок проходит сквозь неё. Использование многопоточности позволяет траве и другим объектам прорисовываться на большем расстоянии. Есть и множество других, более мелких улучшений. К ним относятся мягкие частицы, устранение артефактов наложения текстур (Z-fighting), предотвращение «просекания» геометрии камерой при виде от первого лица, анимированные эффекты подбора предметов и процедурные текстуры. Среди дополнительных эффектов — стилизация под VHS, контуры объектов в духе GTA: Chinatown Wars и северное сияние.

Наконец, Proper Shaders поддерживает неограниченное количество файлов TXDP. Более 11 000 игровых текстур уже настроены с корректными параметрами шероховатости, теней и процедурных эффектов.

В версии для GTA: Vice City добавлена ​​поддержка технологии AMD FSR с генерацией кадров. Также появилась новая физика воды с симуляцией жидкости и реалистичными океанскими волнами. Обновление привносит новую систему дождя и попиксельное освещение. Кроме того, поддерживаются тени NVIDIA PCCS, физически корректная атмосфера, объёмные инверсионные следы от самолётов и объёмное освещение.

Последнюю публичную версию для GTA: San Andreas можно с нашего сайта по ссылке выше.