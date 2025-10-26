ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.2 14 455 оценок

GTA: San Andreas отмечает 21 год - классика Rockstar, которая до сих пор живёт в сердцах игроков

IKarasik IKarasik

26 октября 2025 года культовой Grand Theft Auto: San Andreas исполнился 21 год. Игра, вышедшая в 2004 году на PlayStation 2, стала не просто хитом своего времени, а настоящим культурным феноменом, который повлиял на всю игровую индустрию и поколения игроков.

San Andreas задала новые стандарты для открытых миров — масштабный штат с тремя городами, десятки видов транспорта, кастомизация персонажа и уникальная атмосфера 90-х превратили игру в нечто большее, чем просто экшен. Сюжет о возвращении Карла Джонсона в Лос-Сантос и его борьбе за улицы стал классикой, а фразы героев вроде «Ah sh*t, here we go again» — частью интернет-культуры.

Даже спустя два десятилетия проект остаётся невероятно популярен. Тысячи игроков продолжают запускать оригинальную версию или фанатские модификации, а миссии вроде «Wrong Side of the Tracks» или «Drive-Thru» всё ещё вызывают ностальгию и мемы.

Сегодня San Andreas — это не просто старая игра, а символ эпохи, которая показала, насколько масштабными и живыми могут быть виртуальные миры. И спустя 21 год фанаты по всему миру всё ещё возвращаются в Лос-Сантос, чтобы снова услышать закадровое радио и почувствовать атмосферу настоящих «девяностых».

8
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Тот случай, когда игра считается лучшей не потому, что была первой из серии с которой познакомился(как это часто бывает из за ностальгии), а потому что оказалась реально лучше предыдущих и последующих. По крайней мере на данный момент.

3
Миханик Шестеренкин
Тот случай, когда игра считается лучшей не потому, что была первой из серии с которой познакомился(как это часто бывает из за ностальгии)

...,а потому что это мое субъективное мнение.

A E Миханик Шестеренкин
мое субъективное мнение.

ведь "лучший автомобильный вор V" лучше.
правда?

Wolfenstein

это даже больше моей регистрации тут на сайтике… великая игра кторую любили, ждали и в которой так нло и не нашли… пройти на мобилке чтоли а то повсюду гвноремастеры , которыми кокстар всех оскамил

2
ArexSOnk

Бл... как время летит.. Казалось, совсем недавно в журнале игромании каждую новость смаковал по этой игре и зачитывал до дыр. А на второй день после релиза поехал на поезде из своей "деревни" в Москву на горбушку за пиратским диском. Купил аж несколько дисков у разных продавцов (на случай, если какой-то окажется нерабочим). Обратно ехал на верхней полке и разглядывал коробки, спать не мог. Вот были времена.

2
Black3D

До сих пор периодически перепрохожу на ps2. Самый годный вариант если не смущает низкое разрешение и дальность прорисовки. Игра выглядит так как было задумано.

1
Пользователь ВКонтакте

Лучше гта так и не сделали // Александр Ковалёв

1
Lvinomord

Платиновая игра в которой нет минусов.Никогда не забуду как с утра бросился по ларькам и переходам её искать и вдруг увидел на станции метро латок на которой была небольшая вывеска - У нас есть Сан Андреас! (На одном CD и которая естественно не запускалась) Больше такого я никогда в жизни не видел.Моё почтение.

Rio17

Главное игра напоминает приятные воспоминания стены в граффити банды велосипеды набор и снижение веса тренировки в спортзале 🤼‍♂️ всё было в лучшем виде игра легенда даже несмотря что гг был нигер

TerryTrix

Отдельное спасибо за потраченый перевод 🥹🥰

Пользователь ВКонтакте

она подтокнула меня заниматься спортом) // Вэка Борг

Nick1906

Игра для дебилов, Vice City круче.