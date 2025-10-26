GTA: San Andreas отмечает 21 год - классика Rockstar, которая до сих пор живёт в сердцах игроков

26 октября 2025 года культовой Grand Theft Auto: San Andreas исполнился 21 год. Игра, вышедшая в 2004 году на PlayStation 2, стала не просто хитом своего времени, а настоящим культурным феноменом, который повлиял на всю игровую индустрию и поколения игроков.
San Andreas задала новые стандарты для открытых миров — масштабный штат с тремя городами, десятки видов транспорта, кастомизация персонажа и уникальная атмосфера 90-х превратили игру в нечто большее, чем просто экшен. Сюжет о возвращении Карла Джонсона в Лос-Сантос и его борьбе за улицы стал классикой, а фразы героев вроде «Ah sh*t, here we go again» — частью интернет-культуры.
Даже спустя два десятилетия проект остаётся невероятно популярен. Тысячи игроков продолжают запускать оригинальную версию или фанатские модификации, а миссии вроде «Wrong Side of the Tracks» или «Drive-Thru» всё ещё вызывают ностальгию и мемы.
Сегодня San Andreas — это не просто старая игра, а символ эпохи, которая показала, насколько масштабными и живыми могут быть виртуальные миры. И спустя 21 год фанаты по всему миру всё ещё возвращаются в Лос-Сантос, чтобы снова услышать закадровое радио и почувствовать атмосферу настоящих «девяностых».
Тот случай, когда игра считается лучшей не потому, что была первой из серии с которой познакомился(как это часто бывает из за ностальгии), а потому что оказалась реально лучше предыдущих и последующих. По крайней мере на данный момент.
...,а потому что это мое субъективное мнение.
ведь "лучший автомобильный вор V" лучше.
правда?
это даже больше моей регистрации тут на сайтике… великая игра кторую любили, ждали и в которой так нло и не нашли… пройти на мобилке чтоли а то повсюду гвноремастеры , которыми кокстар всех оскамил
Бл... как время летит.. Казалось, совсем недавно в журнале игромании каждую новость смаковал по этой игре и зачитывал до дыр. А на второй день после релиза поехал на поезде из своей "деревни" в Москву на горбушку за пиратским диском. Купил аж несколько дисков у разных продавцов (на случай, если какой-то окажется нерабочим). Обратно ехал на верхней полке и разглядывал коробки, спать не мог. Вот были времена.
До сих пор периодически перепрохожу на ps2. Самый годный вариант если не смущает низкое разрешение и дальность прорисовки. Игра выглядит так как было задумано.
Лучше гта так и не сделали // Александр Ковалёв
Платиновая игра в которой нет минусов.Никогда не забуду как с утра бросился по ларькам и переходам её искать и вдруг увидел на станции метро латок на которой была небольшая вывеска - У нас есть Сан Андреас! (На одном CD и которая естественно не запускалась) Больше такого я никогда в жизни не видел.Моё почтение.
Главное игра напоминает приятные воспоминания стены в граффити банды велосипеды набор и снижение веса тренировки в спортзале 🤼♂️ всё было в лучшем виде игра легенда даже несмотря что гг был нигер
Отдельное спасибо за потраченый перевод 🥹🥰
она подтокнула меня заниматься спортом) // Вэка Борг
Игра для дебилов, Vice City круче.