GTA: San Andreas отмечает 21 год - классика Rockstar, которая до сих пор живёт в сердцах игроков

26 октября 2025 года культовой Grand Theft Auto: San Andreas исполнился 21 год. Игра, вышедшая в 2004 году на PlayStation 2, стала не просто хитом своего времени, а настоящим культурным феноменом, который повлиял на всю игровую индустрию и поколения игроков.

San Andreas задала новые стандарты для открытых миров — масштабный штат с тремя городами, десятки видов транспорта, кастомизация персонажа и уникальная атмосфера 90-х превратили игру в нечто большее, чем просто экшен. Сюжет о возвращении Карла Джонсона в Лос-Сантос и его борьбе за улицы стал классикой, а фразы героев вроде «Ah sh*t, here we go again» — частью интернет-культуры.

Даже спустя два десятилетия проект остаётся невероятно популярен. Тысячи игроков продолжают запускать оригинальную версию или фанатские модификации, а миссии вроде «Wrong Side of the Tracks» или «Drive-Thru» всё ещё вызывают ностальгию и мемы.

Сегодня San Andreas — это не просто старая игра, а символ эпохи, которая показала, насколько масштабными и живыми могут быть виртуальные миры. И спустя 21 год фанаты по всему миру всё ещё возвращаются в Лос-Сантос, чтобы снова услышать закадровое радио и почувствовать атмосферу настоящих «девяностых».