GTA: San Andreas отмечает 22 года - игра, ставшая классикой всего за два года разработки

26 октября 2026 года исполняется 22 года со дня выхода Grand Theft Auto: San Andreas. Появившись в 2004-м на PlayStation 2, проект быстро вышел за рамки обычного бестселлера и превратился в одну из ключевых вех в развитии индустрии, во многом определив облик современных открытых миров.

Именно San Andreas продемонстрировала, насколько многогранной может быть песочница: огромный штат с тремя мегаполисами, разнообразный транспорт, возможность менять внешность героя и атмосфера, пропитанная духом девяностых. Возвращение Карла Джонсона в Лос-Сантос ради семьи и улиц стало классическим сюжетом, а многие фразы персонажей прочно обосновались в интернет-культуре.

Отдельного восхищения заслуживает скорость, с которой Rockstar собрала эту громадину: на разработку ушло около двух лет — сегодня подобный размах и темпы кажутся почти немыслимыми. Пока игроки с ностальгией вспоминают прошлое, студия готовится к релизу GTA 6, намеченному на 19 ноября.