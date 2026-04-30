Here we go again: энтузиаст создал трейлер экранизации GTA: San Andreas с помощью Seedance 2

Пользователь Solo выпустил трёхминутный концепт-трейлер экранизации культовой игры Grand Theft Auto: San Andreas. По его словам, видео было полностью сгенерировано с помощью нейросети Seedance 2, а на создание трейлера у него ушёл всего один день. За двое суток трейлер суммарно собрал уже свыше 2 миллионов просмотров в соцсети X и на YouTube.

Трейлер пересказывает историю Си-Джея, который возвращается на родную улицу Гроув-стрит. В трейлере звучат культовые фразы из игры (включая знаменитое "Ah shit...here we go again"), а знакомые локации и персонажи воссозданы в фотореалистичном стиле. При этом не обошлось и без высмеивания классических для GTA условностей в виде парикмахерской или быстрой починки автомобиля в автомастерской при преследовании полицией.

Многие зрители призвали автора выпустить полноценный сериал.