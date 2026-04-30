ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.2 14 853 оценки

Here we go again: энтузиаст создал трейлер экранизации GTA: San Andreas с помощью Seedance 2

AceTheKing AceTheKing

Пользователь Solo выпустил трёхминутный концепт-трейлер экранизации культовой игры Grand Theft Auto: San Andreas. По его словам, видео было полностью сгенерировано с помощью нейросети Seedance 2, а на создание трейлера у него ушёл всего один день. За двое суток трейлер суммарно собрал уже свыше 2 миллионов просмотров в соцсети X и на YouTube.

Трейлер пересказывает историю Си-Джея, который возвращается на родную улицу Гроув-стрит. В трейлере звучат культовые фразы из игры (включая знаменитое "Ah shit...here we go again"), а знакомые локации и персонажи воссозданы в фотореалистичном стиле. При этом не обошлось и без высмеивания классических для GTA условностей в виде парикмахерской или быстрой починки автомобиля в автомастерской при преследовании полицией.

Многие зрители призвали автора выпустить полноценный сериал.

Технологии Кино и сериалы
23
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Alex Row

Прикольно получилось

5
JackBV

Даже страшно становиться от качества нейронки. Слишком уж хорошо. Но тут я поржал))

5
ArexSOnk

А ведь всего пару лет назад можно было только 30 секундные видосики генерировать, которые больше походили на горячечный бред. Боюсь представить что будет лет через 5...

4
Wokedead

Вот это круто. Respect+ автору.

1
AlexFoRestor

Лицо Сиджея не везде консистентное конечно + хотелось бы больше персонажей и другие города в трейлере увидеть. Но впринципе и так тоже довольно неплохо.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ