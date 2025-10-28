ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.2 14 458 оценок

IGN назвал 25 лучших игр для PlayStation 2 за все время: на первом месте - Grand Theft Auto: San Andreas

IKarasik IKarasik

В честь 25-летия легендарной консоли PlayStation 2 издание IGN опубликовало список из 25 лучших игр в истории системы. Этот рейтинг стал своеобразным путешествием по эпохе, которая определила облик индустрии и подарила множество культовых тайтлов, ставших классикой для миллионов игроков по всему миру.

На вершине списка оказалась Grand Theft Auto: San Andreas — безусловный шедевр от Rockstar Games, который в своё время установил новые стандарты открытого мира и свободы действий. Второе место заняла Metal Gear Solid 3: Snake Eater — глубокий, кинематографичный шпионский триллер от Хидео Кодзимы. Замыкает тройку лидеров философская и трогательная Shadow of the Colossus, оставшаяся в сердцах игроков как одна из самых эмоциональных игр эпохи.

Среди остальных заметных позиций — Resident Evil 4 (4 место), Silent Hill 2 (6 место), Final Fantasy X (7 место), а также такие хиты, как God of War 2, Okami, Bully и Devil May Cry 3.

Рейтинг напоминает, насколько разнообразной и инновационной была библиотека PS2 — от хардкорных экшенов до необычных экспериментов вроде Katamari Damacy. Даже спустя четверть века многие из этих игр по-прежнему остаются актуальными и вдохновляют современные проекты.

Спойлер

Топ-25 лучших игр для PlayStation 2 по версии IGN:

  1. Grand Theft Auto: San Andreas
  2. Metal Gear Solid 3: Snake Eater
  3. Shadow of the Colossus
  4. Resident Evil 4
  5. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
  6. Silent Hill 2
  7. Final Fantasy X
  8. Gran Turismo 3: A-Spec
  9. Okami
  10. God of War II
  11. Bully
  12. Katamari Damacy
  13. Devil May Cry 3: Dante’s Awakening
  14. Prince of Persia: The Sands of Time
  15. Burnout 3: Takedown
  16. Tony Hawk’s Pro Skater 3
  17. ICO
  18. Jak 2: Renegade
  19. Ratchet & Clank: Up Your Arsenal
  20. TimeSplitters 2
  21. Kingdom Hearts 2
  22. Persona 3 FES
  23. Soulcalibur 2
  24. Spider-Man 2
  25. Guitar Hero 3
8
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

а чё скрин тогда с убогой пк версии?

7
Madiark

Сходи к окулисту на скрине пс2 версия со всеми эффектами отсутствовавшим в пк версий

4
Юрий Пенкин Madiark

глаза разуй, на пс2 никогда не было такой чёткой картинки без лесенки и мыла, с чёткими шрифтами и бамп мэппингом

3
Destroited Юрий Пенкин

Да вот как раз на ПК и были лесенки а на ПС2 их не было так что это тебе пора зрение проверить и память заодно.

1
Baxxi

Shadow of the Colossus что забыл на таком высоком месте? Уж явно не лучше 4 резика и СХ2.

5
5uperNova

Бонус за экзлювность скорее всего

1
Baxxi 5uperNova

хоть и в повествовательном плане она неплохая, но в остальной части она крайне слаба: пустой мир, унылый геймплей.

1
5uperNova Baxxi

Не знаю, мне в целом ничего не зашло, кроме самой идеи. В свое время играл в неё, когда она вышла, но что тогда, не понимал что с нее так писаются, что сейчас. Ибо на фоне многих игр, обычная инди

1
ImmaculateFaruq

Удивлён присутствием в списке 11.Bully
Не то что бы я против, напротив, это круто, жаль новой части нет до сих пор

2
Ясос Убибу

Фифа стрит 2, нфсу1-2, принс персии 2 трона.

2
Black3D

Все правильно. Сан Андреас выглядит на пс 2 великолепно и удивляет как такую игру тянет такая слабая начинка.

2
Lvinomord

Лично я Сан и Вайс предпочёл исключительно на ПК.Пробовал пару раз начинать на ps2 - не идёт.Никак.А вот Medal of Honor Frontline, Half Life и может быть RE Code Veronica да. Отличные игры - далее сейчас могу запустить - побегать

1
haradrim

Помню, как заигрывался до поздней ночи в GTA SA на своей PS2 и в школе все её обсуждали, хорошее было время!