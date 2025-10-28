IGN назвал 25 лучших игр для PlayStation 2 за все время: на первом месте - Grand Theft Auto: San Andreas

В честь 25-летия легендарной консоли PlayStation 2 издание IGN опубликовало список из 25 лучших игр в истории системы. Этот рейтинг стал своеобразным путешествием по эпохе, которая определила облик индустрии и подарила множество культовых тайтлов, ставших классикой для миллионов игроков по всему миру.

На вершине списка оказалась Grand Theft Auto: San Andreas — безусловный шедевр от Rockstar Games, который в своё время установил новые стандарты открытого мира и свободы действий. Второе место заняла Metal Gear Solid 3: Snake Eater — глубокий, кинематографичный шпионский триллер от Хидео Кодзимы. Замыкает тройку лидеров философская и трогательная Shadow of the Colossus, оставшаяся в сердцах игроков как одна из самых эмоциональных игр эпохи.

Среди остальных заметных позиций — Resident Evil 4 (4 место), Silent Hill 2 (6 место), Final Fantasy X (7 место), а также такие хиты, как God of War 2, Okami, Bully и Devil May Cry 3.

Рейтинг напоминает, насколько разнообразной и инновационной была библиотека PS2 — от хардкорных экшенов до необычных экспериментов вроде Katamari Damacy. Даже спустя четверть века многие из этих игр по-прежнему остаются актуальными и вдохновляют современные проекты.

