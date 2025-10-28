IGN назвал 25 лучших игр для PlayStation 2 за все время: на первом месте - Grand Theft Auto: San Andreas

В честь 25-летия легендарной консоли PlayStation 2 издание IGN опубликовало список из 25 лучших игр в истории системы. Этот рейтинг стал своеобразным путешествием по эпохе, которая определила облик индустрии и подарила множество культовых тайтлов, ставших классикой для миллионов игроков по всему миру.
На вершине списка оказалась Grand Theft Auto: San Andreas — безусловный шедевр от Rockstar Games, который в своё время установил новые стандарты открытого мира и свободы действий. Второе место заняла Metal Gear Solid 3: Snake Eater — глубокий, кинематографичный шпионский триллер от Хидео Кодзимы. Замыкает тройку лидеров философская и трогательная Shadow of the Colossus, оставшаяся в сердцах игроков как одна из самых эмоциональных игр эпохи.
Среди остальных заметных позиций — Resident Evil 4 (4 место), Silent Hill 2 (6 место), Final Fantasy X (7 место), а также такие хиты, как God of War 2, Okami, Bully и Devil May Cry 3.
Рейтинг напоминает, насколько разнообразной и инновационной была библиотека PS2 — от хардкорных экшенов до необычных экспериментов вроде Katamari Damacy. Даже спустя четверть века многие из этих игр по-прежнему остаются актуальными и вдохновляют современные проекты.
Топ-25 лучших игр для PlayStation 2 по версии IGN:
- Grand Theft Auto: San Andreas
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater
- Shadow of the Colossus
- Resident Evil 4
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
- Silent Hill 2
- Final Fantasy X
- Gran Turismo 3: A-Spec
- Okami
- God of War II
- Bully
- Katamari Damacy
- Devil May Cry 3: Dante’s Awakening
- Prince of Persia: The Sands of Time
- Burnout 3: Takedown
- Tony Hawk’s Pro Skater 3
- ICO
- Jak 2: Renegade
- Ratchet & Clank: Up Your Arsenal
- TimeSplitters 2
- Kingdom Hearts 2
- Persona 3 FES
- Soulcalibur 2
- Spider-Man 2
- Guitar Hero 3
а чё скрин тогда с убогой пк версии?
Сходи к окулисту на скрине пс2 версия со всеми эффектами отсутствовавшим в пк версий
глаза разуй, на пс2 никогда не было такой чёткой картинки без лесенки и мыла, с чёткими шрифтами и бамп мэппингом
Да вот как раз на ПК и были лесенки а на ПС2 их не было так что это тебе пора зрение проверить и память заодно.
Shadow of the Colossus что забыл на таком высоком месте? Уж явно не лучше 4 резика и СХ2.
Бонус за экзлювность скорее всего
хоть и в повествовательном плане она неплохая, но в остальной части она крайне слаба: пустой мир, унылый геймплей.
Не знаю, мне в целом ничего не зашло, кроме самой идеи. В свое время играл в неё, когда она вышла, но что тогда, не понимал что с нее так писаются, что сейчас. Ибо на фоне многих игр, обычная инди
Удивлён присутствием в списке 11.Bully
Не то что бы я против, напротив, это круто, жаль новой части нет до сих пор
Фифа стрит 2, нфсу1-2, принс персии 2 трона.
Все правильно. Сан Андреас выглядит на пс 2 великолепно и удивляет как такую игру тянет такая слабая начинка.
Лично я Сан и Вайс предпочёл исключительно на ПК.Пробовал пару раз начинать на ps2 - не идёт.Никак.А вот Medal of Honor Frontline, Half Life и может быть RE Code Veronica да. Отличные игры - далее сейчас могу запустить - побегать
Помню, как заигрывался до поздней ночи в GTA SA на своей PS2 и в школе все её обсуждали, хорошее было время!