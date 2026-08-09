Масштабный патч для оригинальной трилогии GTA от фанатов исправил более 100 багов и вернул вырезанные диалоги

Хорошо известно, что портирование GTA 3, Vice City и San Andreas на ПК было полным провалом, отчасти из-за повторного использования кода во всех трёх играх, а также из-за общего пренебрежения к качеству, которое раньше было нормой для ПК-портов.

Отличный SilentPatch долгое время был решением этой проблемы, и теперь он стал ещё лучше благодаря значительному обновлению, которое не только исправляет оставшиеся ошибки, но и восстанавливает вырезанный контент, недоступный из-за опечаток в коде.

Одно из главных изменений, которое вы заметите в этой версии патча, — это восстановление 100 голосовых реплик в GTA San Andreas. Некоторые из них были забагованы только в определённых обстоятельствах — например, реплики Си-Джея при стрельбе, которые работали только при игре с контроллером. Теперь эти реплики будут воспроизводиться при нажатии на курок при прицеливании с помощью мыши и клавиатуры.

Также восстановлено множество других диалогов, которые иначе никогда бы не прозвучали. Теперь пешеходы могут обсуждать погоду, у преступников появились реплики, специально предназначенные для побега, у Си-Джея — уникальные реплики при захвате определенных районов и больше реплик при взаимодействии с проститутками, появилось больше насмешек от бандитов, полицейские теперь объявляют, когда вас окружили или им нужна прикрытие огнём, появился характерный звук, слышимый при попадании под струю краски, и у продавцов появились реплики, когда их грабят.

Согласно примечаниям к патчу, «самое примечательное, что у продавца Ammu-Nation появилось более пятнадцати голосовых реплик для этого события, все они ранее не использовались!»

Это лишь верхушка айсберга, когда речь идёт об улучшениях во всех трёх играх. Блики от линз и тепловая дымка теперь масштабируются в зависимости от разрешения, NPC могут корректно использовать снайперские винтовки и РПГ, полицейские больше не стреляют в стиле гангстеров, птицы появляются правильно, блокпосты обращены в правильную сторону, и вы можете поставить лодку в свой гараж, не опасаясь сбоя игры.

Наконец-то исправлены крайне специфические ошибки, такие как та, из-за которой небо над Сан-Андреасом окрашивалось в красный цвет в 8 вечера, если шел дождь, а также ошибка, вызывавшая взрыв в Форт-Карсоне из-за некорректного появления самолета на чьей-то подъездной дорожке. Уличные гангстеры в GTA 3 теперь ходят строем, а не бесцельно бродят и замирают, что исправляет проблему, затрагивавшую даже версию для PS2.