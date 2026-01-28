ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.2 14 649 оценок

Мечта современного издателя: ребенок искренне удивился, что джетпак в GTA можно получить, не вводя номер кредитки

Extor Menoger Extor Menoger

Видеоигры существуют достаточно давно, чтобы в сообществе успела сформироваться пропасть между поколениями. То, что когда-то считалось простым развлечением для детей, превратилось в важную часть поп-культуры с собственной классикой и историей. Новые игроки получают совершенно иной опыт, нежели ветераны индустрии, и иногда общение с молодежью наглядно демонстрирует масштаб произошедших перемен.

Ярким примером статуса ветерана видеоигр может служить память о чит-кодах, которые сегодня разработчики внедряют крайне редко. Раньше эти комбинации были важной частью развлекательного аспекта, гарантируя безумное веселье или помогая пройти сложный участок, но теперь они воспринимаются как забытый артефакт прошлого. В этом на собственном опыте убедился пользователь Reddit под ником Playful-Vegetable-15, который решил рассказать своему племяннику о золотой эпохе GTA San Andreas.

В разговоре геймер упомянул знаменитые комбинации кнопок, которые позволяли мгновенно получать оружие, призывать транспорт, менять уровень розыска и активировать другие модификации. Реакция ребенка оказалась неожиданной. Он не только не понял, о чем идет речь, но и задал вопрос, сколько стоил доступ к джетпаку. Для юного игрока концепция бесплатных кодов оказалась абсолютно чуждой, а возможность получить преимущество или редкий предмет он сразу же связал с потенциальной микротранзакцией.

Автор истории с грустью отметил, что племянник действительно думал, будто это транзакция. По словам пользователя, страшно осознавать, что целое поколение растет с мыслью, что развлечение может быть результатом только оплаты картой, а не последовательного нажатия кнопок R1, R2, L1, X, влево, вниз, вправо и вверх. Этот случай, хоть и является частным примером, хорошо иллюстрирует успех издателей в популяризации внутриигровых покупок, которые стали новой нормой.

Рассказ вызвал у других участников обсуждения сильное чувство ностальгии. Игроки принялись вспоминать, как выглядело использование кодов в их молодости. Отсутствие легкого доступа к интернету вынуждало переписывать комбинации на бумажки, искать их в журналах или узнавать у друзей. Все указывает на то, что эпоха чит-кодов ушла в прошлое так же безвозвратно, как и времена физических изданий с богатой комплектацией, а студии вряд ли свернут с пути монетизации бонусов.

Комментарии:  9
BattleEffect

Про зелёные сайты и Чит-Энжин, когда расскажет?

6
Odesseet

О как ты молод мой юный падаван) У нас были журналы с чит-кодами, ftp-cервера а потом Chemax, ArtMoney и только много лет спустя уж Cheat Engine и прочее)

6
Секретный Секрет Odesseet

Это начинающий юнглинг.... а некоторые уже в силу преобразовались....

BattleEffect Odesseet

у меня chemax был на диске, при чем диск маленький был, что удивило сильно.

А артмани помню нашел на диске PC игры.

У одноклассника вообще книжка черно-белая была о Мортал Комбате (как фаталити делать и т.д)

agula98

Невыдуманные истории о которых невозможно молчать

4
ratte88

Это сша, нация подписок и всего-покупания, от них что угодно ожидать можно.

Это у нас многие люди шок ловят, когда узнают, что за винду или фильмы в и-нете надо платить.

ant 36436

конами код )

1
Секретный Секрет

Я уже нефть а не динозавр....
помню как вводил его
Вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, B, A, Start

Рикочико

Начни употреблять алкоголь если хочешь избавиться от этой информации.