Моддер добавил возможность пройти GTA 3 и GTA: Vice City внутри GTA: San Andreas

Пользователь DryxioGTA показал разрабатываемую модификацию для Grand Theft Auto: San Andreas, которая позволяет CJ играть в предыдущие части франшизы прямо на Гроув-стрит.

Приставка в его доме теперь может запускать Grand Theft Auto 3 и Grand Theft Auto: Vice City. По словам автора, это не имитация, а полноценные порты оригинальных игр, созданные на базе re3 и reVC и интегрированные в San Andreas.

Каждая из этих внутренних игр работает как самостоятельный движок в рамках основного процесса San Andreas. У них есть свой отдельный сюжетный режим, система сохранений, индивидуальные настройки и полностью независимый геймплей. Эта особенность также означает, что технически к каждой из встроенных игр можно применять отдельные моды, предназначенные для оригинальных игр.