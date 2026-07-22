Моддер объединил GTA III, Vice City и San Andreas с помощью работающих порталов

Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas теперь связаны между собой работающими порталами. Моддер Dryxio сумел объединить три классические игры Rockstar Games, позволив игрокам свободно перемещаться между ними без закрытия текущей игровой сессии.

В последней демонстрации порталы размещены в районе Гроув-стрит в Grand Theft Auto: San Andreas. Войдя в один из них, игрок мгновенно переносится в Либерти-Сити и получает управление Клодом из Grand Theft Auto III, а другой портал ведёт в Grand Theft Auto: Vice City, где управление переходит к Томми Версетти.

Этот проект стал продолжением эксперимента, о котором сообщалось ранее. Тогда Dryxio смог вывести Grand Theft Auto III на экран работающего телевизора внутри Grand Theft Auto: San Andreas, при этом обе игры одновременно оставались полностью играбельными. Позже моддер пошёл ещё дальше, запустив Grand Theft Auto: Vice City внутри Grand Theft Auto III, которая, в свою очередь, уже работала внутри Grand Theft Auto: San Andreas.

Однако порталы служат не только для перемещения между мирами. На опубликованном видео показано, как игрок стреляет через портал и поражает NPC, находящихся в другой игре. Фактически технология объединяет три отдельные игры Rockstar Games в единое игровое пространство — нечто, что, вероятно, никогда не выйдет в официальном виде. Пока неизвестно, насколько далеко может зайти эта интеграция. Например, сможет ли полиция из разных игр взаимодействовать друг с другом через порталы.

По словам Dryxio, все три игры работают в рамках одного процесса и используют одно общее устройство Direct3D. При этом каждая из них функционирует как отдельный экземпляр игрового движка, а не представляет собой заранее записанное видео или захваченное изображение, отображаемое внутри порталов.