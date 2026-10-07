Моддер внедрил в Grand Theft Auto: San Andreas полноценное разрушение окружения в стиле Red Faction

Разработчик под псевдонимом chris-efpunkt выпустил модификацию SA Destruction для версии Grand Theft Auto: San Andreas на PC. Проект добавляет в культовую песочницу процедурное разрушение игрового мира и ландшафта, вдохновленное механикой Geo-Mod из научно-фантастического экшена Red Faction.

Любой взрыв на карте штата от ручных гранат, ракетницы, детонаторов или горящих автомобилей теперь оставляет полноценную воронку в исходной геометрии локации. Модификация динамически изменяет не только визуальные полигоны, но и сетку коллизий. В результате главный герой, пешеходы и транспортные средства могут свободно проходить, проезжать и вести стрельбу через образовавшиеся проломы.

Система позволяет пробивать тонкие перекрытия крыш, стены построек и полотна мостов, а цепочка последовательных подрывов дает возможность формировать сквозные тоннели под землей. Взрывные волны от зарядов также способны физически сбивать и валить фонарные столбы и деревья. Сила повреждений накапливается: первое попадание образует чашу, а повторные удары углубляют кратер до тех пор, пока модель не достигнет лимита геометрии движка.

Разрушения затрагивают только объекты открытого мира и не влияют на внутренние интерьеры. Здания, представляющие собой пустые декорации без комнат, пробить невозможно. Все деформации носят временный характер и не записываются в файлы сохранений, а удаленные локации возвращаются в исходное состояние при стандартной выгрузке из памяти. Для мгновенного восстановления мира предусмотрена клавиша F8, возвращающая до 512 объектов и поднимающая персонажа на поверхность земли, если тот находился на дне ямы.

Модификация написана на чистом языке C без сторонних библиотек, а ее исходный код открыт на GitHub. Для запуска плагина требуется оригинальная версия gta_sa.exe 1.0 US и установщик ASI Loader либо Mod Loader. Из-за технических особенностей локального пересчета геометрии проект не предназначен для сетевых модификаций SA-MP и MTA.