На русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas собрали более 1 млн рублей

Студия GamesVoice уже собрала более 1 млн рублей для создания русской озвучки для классической игры Grand Theft Auto: San Andreas. Сбор средств был открыт 31 января, и уже в первые три дня было собрано 600 тыс. рублей из запланированных 1,2 млн.
В общей сложности участие в проекте приняли 1134 человека, вложившие средства в озвучку игры. Для полноценного старта работы команде осталось собрать ещё менее 200 тыс. рублей.
Подготовительные работы уже начались, и создание русификатора займёт от полутора до трёх лет. Если сбор средств продолжит успешное развитие, команда намерена также локализовать радиостанции игры.
Ранее GamesVoice уже работала над русификацией GTA: Vice City, затратив на проект более 500 тыс. рублей.
А чего все такие недовольные? Старую озвучку не отменяют. Как буд то ваше любимое из детства фильм/игра и тд переделывают под повествовательную хрень.
Вот это они бабосы лопатами гребут, с таким успехом можно собрать деньги на озвучку RDR 2. Теперь мне кажется, что это вполне возможно.
Норм.
Как бы такой масштабный проект не парализовал роботу над другими проектами. ))
А зачем она нужна то // Макс Легкошкур
Чтобы получить новые впечатления от старой игры) Норм идея, почему нет
Понимаю, что GTASA - шедевр игровой индустрии своего времени, но не понимаю, зачем делать для нее озвучку?!
Игре больше 20 лет... Мне кажется в нее сейчас играют-то даже не тысячи, а сотни человек, кому эта озвучка нужна? Тратить ресурсы и человекочасы только ради того, чтобы было? Ну странно это.
Не поленился, пошел глянуть онлайн в Steam... Ну мощно. Из сколько из этих людей - русскоговорящие, для которых делается озвучка?! Человек пять?
Согласен, но от озвучки радио не отказался бы, там много угарного
Никогда не понимал зачем перепроходить игры уже с русской озвучкой
Или русская озвучка в течении месяца с момента релиза или не надо
Ну типа какой смысл перепроходить игру, которую ты уже знаешь, только лишь из за русской озвучки
Все равно что просто с другим скином ГГ проходить
Отличий в плане сюжета/геймплея 0
Если медленно читаешь, то да - может понравится
Но как правило геймеры обладают как быстрым чтением,так и быстрой печатью(слепой печатью)
В целом у геймеров лучше реакция развита и внимательность
Да, мы это прекрасно знаем. А потом получаем на выходе:
Или например:
Это божественно!
Это сарказм.
Йоа, битч // Олег Шахов
Быстрее нейроозвучка выйдет, чем они озвучат
Собирать они любят, а вот выпускают очень поздно все ) // Сергей Рыбась
Ну так прикинь сколько по времени надо протестировать это всё чтобы не сырое выкладывать, люди же сразу надеятся на качество // Александр Шишкин
Ну ресурсы ограничены, а проектов много.
Ждать 3 года озвучку - ДА!!!
Учить 3 года английский -НЕТ!!!
Согласен с тобой. Проще подождать 3 года и не м-учиться! Обычному геймеру нужно что? - удобно играть, а не сидеть с учебниками.
Людям нужен комфорт, а не умение знать английский.
ахахахахаха в долгую играть решили за 3 года все забудут и выпустят какой ни будь нейросбор шлак
брось куда комфортней хотя бы 2-3(очень комфортно с 5) языка знать чем 1
Ты свой то не знаешь. Перед ЧЕМ и КУДА запятую забыл, предложение со строчной буквы, в конце точки нет. А еще других учить собрался.
Иди учи русский!