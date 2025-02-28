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Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 12 714 оценок

На русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas собрали более 1 млн рублей

butcher69
Новости

Студия GamesVoice уже собрала более 1 млн рублей для создания русской озвучки для классической игры Grand Theft Auto: San Andreas. Сбор средств был открыт 31 января, и уже в первые три дня было собрано 600 тыс. рублей из запланированных 1,2 млн.

В общей сложности участие в проекте приняли 1134 человека, вложившие средства в озвучку игры. Для полноценного старта работы команде осталось собрать ещё менее 200 тыс. рублей.

Подготовительные работы уже начались, и создание русификатора займёт от полутора до трёх лет. Если сбор средств продолжит успешное развитие, команда намерена также локализовать радиостанции игры.

Вышла русская озвучка для Grand Theft Auto: Vice City от студии GamesVoice

Ранее GamesVoice уже работала над русификацией GTA: Vice City, затратив на проект более 500 тыс. рублей.

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24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Player is Ready

А чего все такие недовольные? Старую озвучку не отменяют. Как буд то ваше любимое из детства фильм/игра и тд переделывают под повествовательную хрень.

5
Jarvis666

Вот это они бабосы лопатами гребут, с таким успехом можно собрать деньги на озвучку RDR 2. Теперь мне кажется, что это вполне возможно.

3
SoRaS3

Норм.

Как бы такой масштабный проект не парализовал роботу над другими проектами. ))

0
Пользователь ВКонтакте

А зачем она нужна то // Макс Легкошкур

0
AlexFoRestor

Чтобы получить новые впечатления от старой игры) Норм идея, почему нет

2
Footmob

Понимаю, что GTASA - шедевр игровой индустрии своего времени, но не понимаю, зачем делать для нее озвучку?!

Игре больше 20 лет... Мне кажется в нее сейчас играют-то даже не тысячи, а сотни человек, кому эта озвучка нужна? Тратить ресурсы и человекочасы только ради того, чтобы было? Ну странно это.

0
Footmob

Не поленился, пошел глянуть онлайн в Steam... Ну мощно. Из сколько из этих людей - русскоговорящие, для которых делается озвучка?! Человек пять?

-2
crim11 Footmob

Согласен, но от озвучки радио не отказался бы, там много угарного

0
My life is a game

Никогда не понимал зачем перепроходить игры уже с русской озвучкой
Или русская озвучка в течении месяца с момента релиза или не надо
Ну типа какой смысл перепроходить игру, которую ты уже знаешь, только лишь из за русской озвучки
Все равно что просто с другим скином ГГ проходить
Отличий в плане сюжета/геймплея 0

Если медленно читаешь, то да - может понравится
Но как правило геймеры обладают как быстрым чтением,так и быстрой печатью(слепой печатью)
В целом у геймеров лучше реакция развита и внимательность

0
OneCatPlaton
быстрой печатью(слепой печатью)

Да, мы это прекрасно знаем. А потом получаем на выходе:

Или например:

Это божественно!

Спойлер

Это сарказм.

0
Пользователь ВКонтакте

Йоа, битч // Олег Шахов

0
Случайный Игрок

Быстрее нейроозвучка выйдет, чем они озвучат

-1
Пользователь ВКонтакте

Собирать они любят, а вот выпускают очень поздно все ) // Сергей Рыбась

-2
Пользователь ВКонтакте

Ну так прикинь сколько по времени надо протестировать это всё чтобы не сырое выкладывать, люди же сразу надеятся на качество // Александр Шишкин

1
AlexFoRestor

Ну ресурсы ограничены, а проектов много.

1
Albero

Ждать 3 года озвучку - ДА!!!

Учить 3 года английский -НЕТ!!!

-5
yariko ookami

Согласен с тобой. Проще подождать 3 года и не м-учиться! Обычному геймеру нужно что? - удобно играть, а не сидеть с учебниками.

5
RedDay13

Людям нужен комфорт, а не умение знать английский.

5
Alex40001

ахахахахаха в долгую играть решили за 3 года все забудут и выпустят какой ни будь нейросбор шлак

-4
Alex40001 RedDay13

брось куда комфортней хотя бы 2-3(очень комфортно с 5) языка знать чем 1

-3
yariko ookami Alex40001
брось куда комфортней хотя бы 2-3(очень комфортно с 5) языка знать чем 1

Ты свой то не знаешь. Перед ЧЕМ и КУДА запятую забыл, предложение со строчной буквы, в конце точки нет. А еще других учить собрался.

Иди учи русский!

4