На русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas собрали более 1 млн рублей

Студия GamesVoice уже собрала более 1 млн рублей для создания русской озвучки для классической игры Grand Theft Auto: San Andreas. Сбор средств был открыт 31 января, и уже в первые три дня было собрано 600 тыс. рублей из запланированных 1,2 млн.

В общей сложности участие в проекте приняли 1134 человека, вложившие средства в озвучку игры. Для полноценного старта работы команде осталось собрать ещё менее 200 тыс. рублей.

Подготовительные работы уже начались, и создание русификатора займёт от полутора до трёх лет. Если сбор средств продолжит успешное развитие, команда намерена также локализовать радиостанции игры.

Ранее GamesVoice уже работала над русификацией GTA: Vice City, затратив на проект более 500 тыс. рублей.