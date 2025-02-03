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Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 12 499 оценок

На русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas всего за три дня собрали более 600 тысяч рублей

butcher69
Новости

Студия GamesVoice сообщила отличную новость для фанатов GTA: San Andreas — сбор средств на русскую озвучку сюжета игры преодолел отметку 600 тысяч рублей, что составляет 50% от необходимой суммы. И это всего за три дня!

Если быть точнее, на момент написания статьи было собрано 675 327 рублей. Производство озвучки стартует после достижения 1,2 миллиона рублей, и команда уже начала подготовительные процессы. Любой вклад приближает проект к реализации, и чем быстрее будет достигнута цель, тем скорее озвучка станет реальностью.

Кроме GTA: San Andreas, GamesVoice продолжает работать над локализациями Alan Wake 2, Silent Hill 2 Remake и других игр.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
MaxPayne86

Учитывая в целом средненькое качество озвучки Vice City от них, ещё более построенные на различном колорите Сан Андреас с ещё большим требованием к количеству актёров и их отыгрышу, СА будет капитально просран.

2
ThoughtfulGerardo

еще бы на другой движок ее)хороший эээх

1
Легион Анонимусов

Очень надеюсь, что озвучка будет правильного (потрченого) перевода.

1
Пользователь ВКонтакте

Смысл // Dont Biten

1
askazanov

Круто

0
Пользователь ВКонтакте

Сколько ж богатеев у нас // Алексей Русич

0