На русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas всего за три дня собрали более 600 тысяч рублей

Студия GamesVoice сообщила отличную новость для фанатов GTA: San Andreas — сбор средств на русскую озвучку сюжета игры преодолел отметку 600 тысяч рублей, что составляет 50% от необходимой суммы. И это всего за три дня!

Если быть точнее, на момент написания статьи было собрано 675 327 рублей. Производство озвучки стартует после достижения 1,2 миллиона рублей, и команда уже начала подготовительные процессы. Любой вклад приближает проект к реализации, и чем быстрее будет достигнута цель, тем скорее озвучка станет реальностью.

Кроме GTA: San Andreas, GamesVoice продолжает работать над локализациями Alan Wake 2, Silent Hill 2 Remake и других игр.