На русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas всего за три дня собрали более 600 тысяч рублей

Студия GamesVoice сообщила отличную новость для фанатов GTA: San Andreas — сбор средств на русскую озвучку сюжета игры преодолел отметку 600 тысяч рублей, что составляет 50% от необходимой суммы. И это всего за три дня!
Если быть точнее, на момент написания статьи было собрано 675 327 рублей. Производство озвучки стартует после достижения 1,2 миллиона рублей, и команда уже начала подготовительные процессы. Любой вклад приближает проект к реализации, и чем быстрее будет достигнута цель, тем скорее озвучка станет реальностью.
Кроме GTA: San Andreas, GamesVoice продолжает работать над локализациями Alan Wake 2, Silent Hill 2 Remake и других игр.
Учитывая в целом средненькое качество озвучки Vice City от них, ещё более построенные на различном колорите Сан Андреас с ещё большим требованием к количеству актёров и их отыгрышу, СА будет капитально просран.
еще бы на другой движок ее)хороший эээх
Очень надеюсь, что озвучка будет правильного (потрченого) перевода.
Смысл // Dont Biten
Круто
Сколько ж богатеев у нас // Алексей Русич