Некоторые пользователи уже смогли взломать архив с исходным кодом Grand Theft Auto: San Andreas

Недавно стало известно о том, что в сеть утек архив с исходным кодом Grand Theft Auto: San Andreas, который, тем не менее, оставался защищен паролем.

Сообщается, что некоторым пользователям уже удалось взломать архив и добраться до исходного кода игры. В сети появились скриншоты, на которых представлена часть исходного кода игры, в том числе Ragdoll физика, планировавшиеся мультиплеерные элементы и даже механика скейтборда.

Есть вероятность, что уже в скором времени исходники попадут в общий доступ - наличие исходного кода позволит пользователям узнать про механики, которые планировала Rockstar Games во время разработки, а так же изменять игру без каких-либо ограничений.