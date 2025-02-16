Некоторые пользователи уже смогли взломать архив с исходным кодом Grand Theft Auto: San Andreas

Недавно стало известно о том, что в сеть утек архив с исходным кодом Grand Theft Auto: San Andreas, который, тем не менее, оставался защищен паролем.
Сообщается, что некоторым пользователям уже удалось взломать архив и добраться до исходного кода игры. В сети появились скриншоты, на которых представлена часть исходного кода игры, в том числе Ragdoll физика, планировавшиеся мультиплеерные элементы и даже механика скейтборда.
Есть вероятность, что уже в скором времени исходники попадут в общий доступ - наличие исходного кода позволит пользователям узнать про механики, которые планировала Rockstar Games во время разработки, а так же изменять игру без каких-либо ограничений.
Поздравляю программистов, теперь можно будет узнать, как устроена одна из самых технически сложных игр для PS2.
Как как, как и любой другой программный продукт - сплошные костыли и TODO.
технически сложных ? renderware отнюдь не самый тяжелый и не самый технологичный движок для ps2, есть как минимум три игры которые куда больше высасывают из пс2 мощности, и куда более сложные в производстве
Примеры этих игр?
god of war 2/shadow of the colossus/FF12
игры которые буквально проходили производственный ад и выжимали из консоли больше чем все.
Gran Turismo 4.
Жду тонну роликоа от Александра Поляка по разбору материалов. Надеюсь и Vadim M подключится
Очень интересно) Кому надо 3176 реал машин https://www.youtube.com/watch?v=yCS5AOrNJnI
Успех. )
Погодите, на первом скрине ведь Либерти Сити, неужели там ещё и исходники 3-ки и Вайса есть? Было бы тоже неплохо, хоть и есть ReVC и Re3.
Там же есть задание одно в либерти сити. Оттуда кусочек карты скорее всего
Кусочек карты там зимний, со снегом, и немного в другой части города, нежели на скриншоте
А разве эта часть там есть? С мостом на стаунтон?
Интересно, в нём имеются исходники захвата движения для предыстории в 20 минут. А то качество тех лет футажа очень плохо.
Пароль сумели подобрать, или нашли иной обходной путь?
наверное подобрали
А что там его брутфорсить? Вопрос времени, капчи то нету.
Зато взломать этот помойный сайт с наитупейшим интерфейсом и них#я не функционирующим фронэндом у кого-то получилось. Помойка а не сайт бл
Позитивная новость. Можно будет ожидать source port SA, улучшенный по сравнению с оригиналом.
Если ты имел ввиду на подобие re3/reVC, то Take Two заблокирует снова. Но если в качестве мода, наподобие silentpatch, то норм (надеюсь).
Гуччи
Кто бы смог взломать формат upk. А то только двоим удалось, но по понятным причинам инструментом не поделились
Взломал бы кто нибудь Bloodborne да сделал бы порт на пк - "специально" что бы Снини не воняли от том что они исходный код потеряли видетели, иру из-за этого портировать не могут))) СМЕШНО!
Вот бы исходный код ГТА шерсть слили, чтобы сразу её на ПК выпустили назло Страусу)
Кому оно надо в 21 веке?
Интересно, кокстар ещё тогда разрабатывали ГТА с заделом на превращение в донатную помойку? Или позже скурвились?
а где там донат? сюжет прошел и все, а если ты про онлайн, то в онлайне везде что то можно покупать
Если какая-то контора создаёт донатную помойку, то она автоматом теряет уважение нормальных геймеров. Не хотите этого- не делайте донатные помойки.
А насчёт онлайна- если уж так хочется мультиплеер, то либо включайте стоимость серверов в цену игры, либо подписочная схема, но никаких ка3ино и батлпассов.
Истину глаголешь)
если включать в стоимость цену серваков то игры будут примерно по 500$ продаваться
То есть, получается, что микротранзакциями сдирают в среднем 430$ на игрока? Такого онлайна мне спасибо, не надо.
как будто до этого исходников не было на эту игру. Никому не нужна гта все прошли
Владельцам RP серверов еще как нужна.