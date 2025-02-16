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Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 12 616 оценок

Некоторые пользователи уже смогли взломать архив с исходным кодом Grand Theft Auto: San Andreas

AceTheKing
Новости

Недавно стало известно о том, что в сеть утек архив с исходным кодом Grand Theft Auto: San Andreas, который, тем не менее, оставался защищен паролем.

В сеть утек исходный код Grand Theft Auto: San Andreas, но пароль от архива еще предстоит разгадать

Сообщается, что некоторым пользователям уже удалось взломать архив и добраться до исходного кода игры. В сети появились скриншоты, на которых представлена часть исходного кода игры, в том числе Ragdoll физика, планировавшиеся мультиплеерные элементы и даже механика скейтборда.

Есть вероятность, что уже в скором времени исходники попадут в общий доступ - наличие исходного кода позволит пользователям узнать про механики, которые планировала Rockstar Games во время разработки, а так же изменять игру без каких-либо ограничений.

63
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
prowkan

Поздравляю программистов, теперь можно будет узнать, как устроена одна из самых технически сложных игр для PS2.

19
Dimitry Arsenev

Как как, как и любой другой программный продукт - сплошные костыли и TODO.

15
fortuneismax

технически сложных ? renderware отнюдь не самый тяжелый и не самый технологичный движок для ps2, есть как минимум три игры которые куда больше высасывают из пс2 мощности, и куда более сложные в производстве

3
prowkan fortuneismax
есть как минимум три игры которые куда больше высасывают из пс2 мощности, и куда более сложные в производстве

Примеры этих игр?

2
fortuneismax prowkan

god of war 2/shadow of the colossus/FF12

игры которые буквально проходили производственный ад и выжимали из консоли больше чем все.

3
Ahnx prowkan

Gran Turismo 4.

2
Саня Цукино Усаги

Жду тонну роликоа от Александра Поляка по разбору материалов. Надеюсь и Vadim M подключится

14
TitanicVytas

Очень интересно) Кому надо 3176 реал машин https://www.youtube.com/watch?v=yCS5AOrNJnI

0
SoRaS3

Успех. )

8
Kuzko

Погодите, на первом скрине ведь Либерти Сити, неужели там ещё и исходники 3-ки и Вайса есть? Было бы тоже неплохо, хоть и есть ReVC и Re3.

6
AxiDexios

Там же есть задание одно в либерти сити. Оттуда кусочек карты скорее всего

6
Mister KOT AxiDexios

Кусочек карты там зимний, со снегом, и немного в другой части города, нежели на скриншоте

2
Kuzko AxiDexios

А разве эта часть там есть? С мостом на стаунтон?

0
artemiarush

Интересно, в нём имеются исходники захвата движения для предыстории в 20 минут. А то качество тех лет футажа очень плохо.

3
Victor Dukoff

Пароль сумели подобрать, или нашли иной обходной путь?

1
Дьявол Ада

наверное подобрали

0
Lex-one

А что там его брутфорсить? Вопрос времени, капчи то нету.

2
Yapa Skuda

Зато взломать этот помойный сайт с наитупейшим интерфейсом и них#я не функционирующим фронэндом у кого-то получилось. Помойка а не сайт бл

1
Ahnx

Позитивная новость. Можно будет ожидать source port SA, улучшенный по сравнению с оригиналом.

0
Бомбящий игрок

Если ты имел ввиду на подобие re3/reVC, то Take Two заблокирует снова. Но если в качестве мода, наподобие silentpatch, то норм (надеюсь).

1
Олег Закиров

Гуччи

0
u3uuuu
0
LDK

Кто бы смог взломать формат upk. А то только двоим удалось, но по понятным причинам инструментом не поделились

0
Blimpini

Взломал бы кто нибудь Bloodborne да сделал бы порт на пк - "специально" что бы Снини не воняли от том что они исходный код потеряли видетели, иру из-за этого портировать не могут))) СМЕШНО!

0
нагибатель вилок

Вот бы исходный код ГТА шерсть слили, чтобы сразу её на ПК выпустили назло Страусу)

0
Real Slim Shady

Кому оно надо в 21 веке?

-1
UnsophisticatedEleazar

Интересно, кокстар ещё тогда разрабатывали ГТА с заделом на превращение в донатную помойку? Или позже скурвились?

-3
real19911

а где там донат? сюжет прошел и все, а если ты про онлайн, то в онлайне везде что то можно покупать

4
UnsophisticatedEleazar real19911

Если какая-то контора создаёт донатную помойку, то она автоматом теряет уважение нормальных геймеров. Не хотите этого- не делайте донатные помойки.
А насчёт онлайна- если уж так хочется мультиплеер, то либо включайте стоимость серверов в цену игры, либо подписочная схема, но никаких ка3ино и батлпассов.

1
Melsinner UnsophisticatedEleazar

Истину глаголешь)

0
Raees786 UnsophisticatedEleazar

если включать в стоимость цену серваков то игры будут примерно по 500$ продаваться

0
UnsophisticatedEleazar Raees786

То есть, получается, что микротранзакциями сдирают в среднем 430$ на игрока? Такого онлайна мне спасибо, не надо.

0
антон фекалисимо

как будто до этого исходников не было на эту игру. Никому не нужна гта все прошли

-29
Рикочико

Владельцам RP серверов еще как нужна.

7