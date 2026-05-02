Новый мод для GTA: San Andreas добавляет полноценный рендеринг, попиксельное освещение, тени NVIDIA PCSS и т.д.

Моддер Junior_Djjr выпустил графический мод под названием Proper Shaders, который значительно улучшает визуальную составляющую игры. Мод добавляет такие ключевые технологии, как Deferred Rendering и Per-Pixel Lighting. При этом это не Reshade-мод, а более глубокая переработка графики.
Proper Shaders нацелен на создание максимально качественной «ремастированной» версии GTA: San Andreas. Это, возможно, единственный мод, который внедряет в игру полноценную систему отложенного рендеринга. Также он добавляет попиксельное освещение с сотнями оптимизированных динамических источников света.
Кроме того, в мод входят объёмные световые лучи, глобальное затенение (поддерживаются SSAO и HBAO), мягкие частицы и солнечные лучи. Автор реализовал динамические тени с четырьмя каскадами на попиксельном уровне (известные как тени NVIDIA PCSS), а также технику мягких теней с использованием гауссова размытия.
Графические улучшения на этом не заканчиваются. Мод включает стохастическое процедурное текстурирование, шейдер ветра с анимацией, освещение от направленного источника света, mipmapping для персонажа и имитацию HDR с тонмаппингом.
Также стоит отметить, что мод корректно настраивает более 11 тысяч текстур игры — с учётом шероховатости, стохастики и отбрасывания теней. Это делает материалы значительно более реалистичными.
В будущих версиях Junior_Djjr планирует добавить ещё больше функций, включая объёмные облака, PBR-шейдер неба с плавным смешиванием, Ambient Occlusion Mapping, Normal Mapping и отражения в экранном пространстве. Кроме того, рассматривается внедрение глобального освещения в экранном пространстве (SSGI), Parallax Occlusion Mapping, анизотропных бликов для волос и эффекта подповерхностного рассеивания.
Есть и хорошие, и плохие новости. Плохая заключается в том, что последняя версия мода доступна только через Patreon. Хорошая — более раннюю версию можно скачать бесплатно. Хотя она не содержит всех перечисленных функций, она всё равно значительно улучшает визуальное качество игры и заслуживает внимания.
"...и требует 5090 для уверенных 30 fps в 1080p".
Выглядит довольно не плохо, особенно в сравнении с работами типичных васянов. Правда лоды из 2010 года
Смотрится лучше чем ремастер.
хз кто в это играет,малолеткам она не нужна и даром,а олдам темболее!
Да легенда,но 26 году неиграбельно!
А какой смысл, если модельки все квадратные?