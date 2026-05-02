Новый мод для GTA: San Andreas добавляет полноценный рендеринг, попиксельное освещение, тени NVIDIA PCSS и т.д.

Моддер Junior_Djjr выпустил графический мод под названием Proper Shaders, который значительно улучшает визуальную составляющую игры. Мод добавляет такие ключевые технологии, как Deferred Rendering и Per-Pixel Lighting. При этом это не Reshade-мод, а более глубокая переработка графики.

Proper Shaders нацелен на создание максимально качественной «ремастированной» версии GTA: San Andreas. Это, возможно, единственный мод, который внедряет в игру полноценную систему отложенного рендеринга. Также он добавляет попиксельное освещение с сотнями оптимизированных динамических источников света.

Кроме того, в мод входят объёмные световые лучи, глобальное затенение (поддерживаются SSAO и HBAO), мягкие частицы и солнечные лучи. Автор реализовал динамические тени с четырьмя каскадами на попиксельном уровне (известные как тени NVIDIA PCSS), а также технику мягких теней с использованием гауссова размытия.

Графические улучшения на этом не заканчиваются. Мод включает стохастическое процедурное текстурирование, шейдер ветра с анимацией, освещение от направленного источника света, mipmapping для персонажа и имитацию HDR с тонмаппингом.

Также стоит отметить, что мод корректно настраивает более 11 тысяч текстур игры — с учётом шероховатости, стохастики и отбрасывания теней. Это делает материалы значительно более реалистичными.

В будущих версиях Junior_Djjr планирует добавить ещё больше функций, включая объёмные облака, PBR-шейдер неба с плавным смешиванием, Ambient Occlusion Mapping, Normal Mapping и отражения в экранном пространстве. Кроме того, рассматривается внедрение глобального освещения в экранном пространстве (SSGI), Parallax Occlusion Mapping, анизотропных бликов для волос и эффекта подповерхностного рассеивания.

Есть и хорошие, и плохие новости. Плохая заключается в том, что последняя версия мода доступна только через Patreon. Хорошая — более раннюю версию можно скачать бесплатно. Хотя она не содержит всех перечисленных функций, она всё равно значительно улучшает визуальное качество игры и заслуживает внимания.