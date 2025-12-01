"Они не могли критиковать Голливуд и рэперов, поэтому взялись за нас" - Дэн Хаузер о давлении властей после успеха GTA

У Дэна Хаузера, сооснователя Rockstar Games, состоялось интервью в котором он заявил, что беспрецедентный успех Grand Theft Auto 3 и последующих игр серии сделал студию объектом целенаправленных нападок со стороны правительства США. По его словам, власти искали козла отпущения для объяснения социальных проблем и нашли его в лице разработчика видеоигр.

Хаузер отметил, что сама идея создания игр для взрослой аудитории изначально вызывала недоверие, а коммерческий триумф серии только усилил давление. Особенно сложным периодом он назвал скандал вокруг Grand Theft Auto: San Andreas, где в коде игры был обнаружен скрытый откровенный контент.

Основными инициаторами преследований, по версии Хаузера, стали демократы, которые избегали конфликтов с Голливудом и музыкальной индустрией из-за финансовых и расовых аспектов, сосредоточившись вместо этого на видеоиграх как на безопасной мишени для критики.

Несмотря на все трудности, включая судебные разбирательства и массовый отток кадров, Хаузер уверен, что борьба в конечном итоге оказалась оправданной. Он подчеркнул, что, хотя период противостояния был чрезвычайно тяжёлым для команды, студия смогла отстоять своё право на творческую свободу, что в долгосрочной перспективе укрепило её позиции в индустрии.