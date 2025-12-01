"Они не могли критиковать Голливуд и рэперов, поэтому взялись за нас" - Дэн Хаузер о давлении властей после успеха GTA

У Дэна Хаузера, сооснователя Rockstar Games, состоялось интервью в котором он заявил, что беспрецедентный успех Grand Theft Auto 3 и последующих игр серии сделал студию объектом целенаправленных нападок со стороны правительства США. По его словам, власти искали козла отпущения для объяснения социальных проблем и нашли его в лице разработчика видеоигр.
Хаузер отметил, что сама идея создания игр для взрослой аудитории изначально вызывала недоверие, а коммерческий триумф серии только усилил давление. Особенно сложным периодом он назвал скандал вокруг Grand Theft Auto: San Andreas, где в коде игры был обнаружен скрытый откровенный контент.
Основными инициаторами преследований, по версии Хаузера, стали демократы, которые избегали конфликтов с Голливудом и музыкальной индустрией из-за финансовых и расовых аспектов, сосредоточившись вместо этого на видеоиграх как на безопасной мишени для критики.
Несмотря на все трудности, включая судебные разбирательства и массовый отток кадров, Хаузер уверен, что борьба в конечном итоге оказалась оправданной. Он подчеркнул, что, хотя период противостояния был чрезвычайно тяжёлым для команды, студия смогла отстоять своё право на творческую свободу, что в долгосрочной перспективе укрепило её позиции в индустрии.
Жалкая попытка оправдать свой косяк с забытым порнокодом через приплетение рэперов и киношников. Разрабы намеренно байтили общественность ради продаж, а когда запахло жареным, начали ныть про несправедливость, хотя именно этот скандал и принес им славу
По ощущениям сам голливуд и натравил правительство на игры как возможность появилась.
Голливуд десятки лет создаёт кровавые фильмы про войну и смерть и всегда за счёт них и существует, но нет, виноваты всё равно игры.
У них Голливуд всегда был под контролем правительства. Он изначально создавался, как инструмент пропаганды... На игры некоторое время закрывали глаза, но потом тотальный котроль со стороны Большого брата докатился и до них. Так что изгнание Дэна Хаузера и других "свободных художников" было всего лишь вопросом времени.
Ну и чего они прицепились к этому Хот кофе.В том же Фаренгейт можно было и не так делать....
В SA нет плашки - Adults Only, в отличии от Фаренгейта.