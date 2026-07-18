По стопам Doom - моддер запустил GTA 3 и Vice City внутри GTA: San Andreas

Моддер GTA Dryxio продемонстрировал запуск GTA 3 на телевизоре внутри GTA: San Andreas. На видео показано, как Си-Джей стоит перед экраном, в то время как GTA 3 остаётся полностью играбельной.

Это не запись или захваченное окно, наложенное на телевизор. По словам Dryxio, GTA 3 запускается внутри процесса GTA: San Andreas, при этом обе игры используют одно и то же устройство Direct3D. GTA 3 рендерится непосредственно в текстуру GPU телевизора.

Игрок может переключаться между управлением Си-Джеем в San Andreas и Клодом в GTA 3. Мир San Andreas остаётся активным, пока GTA 3 работает на экране.

Демонстрация основана на более ранней модификации Dryxio, которая переносит GTA 3 и GTA: Vice City в GTA: San Andreas. Эта версия была выпущена в феврале 2026 года и запускает каждую игру как независимый движок внутри процесса San Andreas, с отдельным сюжетным прогрессом, сохранениями, настройками и игровым процессом.