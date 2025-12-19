RevTeam анонсировала Grand Theft Auto: San Andreas - The Nextgen Edition на движке GTA 5

ЧАТ ИГРЫ
AceTheKing AceTheKing

Команда моддеров Revolution Team, известная по созданию мода Grand Theft Auto Vice City - The Nextgen Edition, объявила о начале работы над новым проектом — GTA San Andreas - The Nextgen Edition. На этот раз основой для ремастера классической игры послужит движок из Grand Theft Auto 5.

В своем анонсе моддеры сообщили, что предыдущий их проект, GTA Vice City Nextgen Edition, достиг завершенной и стабильной версии, активно поддерживается сообществом и живет своей жизнью. Теперь команда переключилась на более масштабную задачу, пообещав делиться информацией более осторожно, но подготовить для фанатов действительно значимый проект.

Работа над GTA San Andreas Nextgen Edition уже ведется, однако конкретная дата выхода модификации пока не объявлена. Напомним, что предыдущий проект моддеров столкнулся с попыткой блокировки со стороны издателя, но в итоге был выпущен и получил дальнейшую поддержку от "других" энтузиастов.

Артем Lion

так в 5 урезали эйфорию, цирк на дроте

5
lowkek

Опыт с Вайс Сити, конечно, даст свои плоды, но, чую, всё равно работа лет на пять затянется, в лучшем случае.

4
Олег Закиров

Джэсика Наталия такой же прогноз дала

MrDork

Ближе к релизу чувакам прилетит письмо счастья от рокстаров

3
Punisher1

Штраус Зельник доволен ахаха

2
WerGC

может быть когда нибудь

2
Costollom
GTA San Andreas на движке Grand Theft Auto 5?

2
PeakyUrias

увидимся в 2035

1
Рикочико

А я все гадал как они прокачку персонажа на движке GTA4 реализуют.

1
Wolffe14

Да и езда на велике, истребители, плавание под водой,танк, все эти главные вещи нету в гта 4

1
Рикочико Wolffe14

Тем более. Планы у ребят наполеоновские.

1
InSert0

Дык они же сами говорили, что мод можно было сделать только на движке четвёрки. Потому как в более новой версии это невозможно. Что-то я не пойму.

И тем более в четвёрке физика куда лучше.

Переобулись...

1
Buriii Berry

2030 Release Date ? 😂😂

