RevTeam анонсировала Grand Theft Auto: San Andreas - The Nextgen Edition на движке GTA 5

Команда моддеров Revolution Team, известная по созданию мода Grand Theft Auto Vice City - The Nextgen Edition, объявила о начале работы над новым проектом — GTA San Andreas - The Nextgen Edition. На этот раз основой для ремастера классической игры послужит движок из Grand Theft Auto 5.



В своем анонсе моддеры сообщили, что предыдущий их проект, GTA Vice City Nextgen Edition, достиг завершенной и стабильной версии, активно поддерживается сообществом и живет своей жизнью. Теперь команда переключилась на более масштабную задачу, пообещав делиться информацией более осторожно, но подготовить для фанатов действительно значимый проект.



Работа над GTA San Andreas Nextgen Edition уже ведется, однако конкретная дата выхода модификации пока не объявлена. Напомним, что предыдущий проект моддеров столкнулся с попыткой блокировки со стороны издателя, но в итоге был выпущен и получил дальнейшую поддержку от "других" энтузиастов.