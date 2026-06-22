RevTeam поделилась прогрессом разработки ремейка GTA: San Andreas на движке GTA 5

Команда Revolution Team подтвердила, что продолжает работу над неофициальным ремейком Grand Theft Auto: San Andreas на движке GTA 5.

Проект был анонсирован в конце 2025 года, однако с тех пор о нём практически не было новостей. Разработчики объяснили длительное молчание нежеланием привлекать "лишнее внимание" к своему творению со стороны юристов из Take-Two:

Как и говорили ранее, мы стараемся делиться новостями осторожно и не публиковать слишком много информации, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но и оставлять вас без новостей тоже неправильно. Поэтому мы подготовили небольшую карточку прогресса. Да, работы ещё достаточно, однако проект медленно, но верно движется вперёд.

Ранее разработчики так же рассказали про особенности создания проекта:

Сейчас мы не просто конвертируем карту, а параллельно ведем активную работу по её детализации. На текущий момент добавлено уже более 63 000 дополнительных объектов и это далеко не предел.



Также отличительной особенностью этого проекта является то, что карта для последующего экспорта в игру сначала собирается в Unity.

Нормального редактора карт для игры не существует, а использовать 3ds Max или Blender при таком размере карты не представляет возможным.

Поэтому мы решили взять игровой движок Unity и с нуля написали к нему весь инструментарий (экспорт моделей, архивов текстур, коллизий, анимаций, навмешей и т.д.).

Работа над контентом займёт ещё немало времени, поэтому разработчики не называют конкретных сроков выхода проекта.