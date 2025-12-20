RevTeam показала первый тизер Grand Theft Auto: San Andreas - The Nextgen Edition

Команда моддеров RevTeam, ранее в этом году выпустившая Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition, вчера официально анонсировала свой следующий проект - Grand Theft Auto: San Andreas - The Nextgen Edition.

Вместе с анонсом, команда поделилась первым тизером предстоящего ремейка: в нём показано обновлённое начало игры, когда полицейские выкидывают Карла в переулке, а главный герой игры говорит легендарную фразу, которая уже стала мемом.

Дата выхода Grand Theft Auto: San Andreas - The Nextgen Edition на данный момент неизвестна, но, скорее всего, это случится ещё не скоро.