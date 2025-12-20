ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.2 14 558 оценок

RevTeam показала первый тизер Grand Theft Auto: San Andreas - The Nextgen Edition

AceTheKing AceTheKing

Команда моддеров RevTeam, ранее в этом году выпустившая Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition, вчера официально анонсировала свой следующий проект - Grand Theft Auto: San Andreas - The Nextgen Edition.

RevTeam анонсировала Grand Theft Auto: San Andreas - The Nextgen Edition на движке GTA 5

Вместе с анонсом, команда поделилась первым тизером предстоящего ремейка: в нём показано обновлённое начало игры, когда полицейские выкидывают Карла в переулке, а главный герой игры говорит легендарную фразу, которая уже стала мемом.

Дата выхода Grand Theft Auto: San Andreas - The Nextgen Edition на данный момент неизвестна, но, скорее всего, это случится ещё не скоро.

14
7
Комментарии:  7
XBoy360

Красавцы

3
vertehwost

"Сильный" тизер

3
Alex Row

Ребят, кто гамал в их предыдущее творение- поделитесь впечатлениями

3
Vitali Ford

Выглядит красиво. Управление может быть сложноватым, зависит от игрока

2
ZNGRU

HOT COFFEE будет?...

2
CRAZY rock GAME

Опять одно и тоже делают без изменений 🤣

2
Vitali Ford

Норм

1