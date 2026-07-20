Скандал с "Hot Coffee" изменил Rockstar: студия стала полностью удалять вырезанный контент из своих игр

Бывший продюсер Rockstar Games рассказал, что знаменитая студия после скандала с «Hot Coffee» в GTA San Andreas значительно изменила подход к работе с вырезанными материалами. По его словам, разработчики теперь стараются полностью удалять из файлов игры всё, что не вошло в финальную версию, чтобы подобный случай не повторился.

Джон Риккио в интервью Kiwi Talkz отметил, что главным уроком истории с GTA San Andreas стало понимание опасности хранения неиспользуемого контента непосредственно в игровых файлах. В 2004 году Rockstar отказалась от мини-игры с откровенными сценами, однако не удалила её полностью, а лишь сделала недоступной для игроков.

После выхода игры моддеры обнаружили скрытый код и смогли активировать так называемую «Hot Coffee», что привело к масштабному скандалу, юридическим проблемам для Rockstar и выпуску обновлённой версии GTA San Andreas без спорного содержимого.

По словам Риккио, после этого студия начала прилагать «огромные усилия», чтобы очищать финальные сборки игр от удалённых элементов. Такой подход должен снизить риск того, что случайно оставленный контент будет обнаружен уже после релиза.

При этом бывший сотрудник Rockstar отметил, что компания нечасто переносит вырезанные идеи из одной игры в другую. Одним из редких исключений стала GTA 4, куда попали некоторые элементы, первоначально созданные для другого отменённого проекта. Поэтому ожидать возвращения старых задумок из GTA 5 в GTA 6, скорее всего, не стоит.