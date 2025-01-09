Слух: в сети сообщают, что исходный код GTA: San Andreas может быть фейком, а архив содержит вирус

Не так давно в сети появилась информация о том, что исходный код GTA: San Andreas утек в сеть, но архив с содержимым оказался защищен паролем. Позже пользователь X с ником PliskinDev, занимающийся реверс-инжинирингом (обратная разработка), сообщил, что исходный код является фейком и содержит опасный вирус.

По его словам, в архиве содержится вирус-вымогатель группы Rhysida, с помощью которого злоумышленники могут похитить личные данные владельца компьютера для требования выкупа.

В комментариях некоторые пользователи сомневаются в правдивости опубликованной PliskinDev информации. Часть людей обратила внимание на то, что на скриншоте с вирусом указан архив с другим названием — gtasa.7z вместо gtasasc.7z, в котором, по слухам, может находиться исходный код GTA: San Andreas. Кроме того, размеры архивов тоже немного отличаются.

Rockstar, в свою очередь, пока не комментирует утечку исходного кода GTA: San Andreas.