Создатель GTA: San Andreas пожалел, что добавил стелс в игру

Один из ключевых разработчиков GTA: San Andreas высказался по поводу ненужных механик в игре. Оббе Вермей признался, что Rockstar Games не стоило внедрять в экшен стелс-миссии. Они настолько не понравились команде, что механику вырезали в следующей GTA 4.
Стелс — это то, о чем мы очень жалели при создании GTA: San Andreas. По сути, мы впустую потратили много ресурсов. И стелс в GTA 4 даже не рассматривался. - Оббе Вермей, разработчик GTA: San Andreas
Предполагается, что стелс не появился в GTA 4 из-за более серьезного сюжета и атмосферы игры. Но подобные миссии добавили в пятую часть: от угона машин для Симона до ограблений в мультиплеерной GTA Online.
Там всего-то пара-тройка стелс миссий. Впечатление от игры не портят. А на сторонних миссиях про ограбление домов никто особо не зависает.
Я бы сказал, что в четвёрке этой механики как раз и не хватало, потому что Беллик - не какой то там пацанчик с района, а профессиональный военный, и странно выглядит, что он не может цели бесшумно устранять. // Михаил Сунцов