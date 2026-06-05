Создатель GTA: San Andreas пожалел, что добавил стелс в игру

Один из ключевых разработчиков GTA: San Andreas высказался по поводу ненужных механик в игре. Оббе Вермей признался, что Rockstar Games не стоило внедрять в экшен стелс-миссии. Они настолько не понравились команде, что механику вырезали в следующей GTA 4.

Стелс — это то, о чем мы очень жалели при создании GTA: San Andreas. По сути, мы впустую потратили много ресурсов. И стелс в GTA 4 даже не рассматривался. - Оббе Вермей, разработчик GTA: San Andreas

Предполагается, что стелс не появился в GTA 4 из-за более серьезного сюжета и атмосферы игры. Но подобные миссии добавили в пятую часть: от угона машин для Симона до ограблений в мультиплеерной GTA Online.