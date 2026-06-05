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Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.2 14 914 оценок

Создатель GTA: San Andreas пожалел, что добавил стелс в игру

Лев Левин Лев Левин

Один из ключевых разработчиков GTA: San Andreas высказался по поводу ненужных механик в игре. Оббе Вермей признался, что Rockstar Games не стоило внедрять в экшен стелс-миссии. Они настолько не понравились команде, что механику вырезали в следующей GTA 4.

Стелс — это то, о чем мы очень жалели при создании GTA: San Andreas. По сути, мы впустую потратили много ресурсов. И стелс в GTA 4 даже не рассматривался. - Оббе Вермей, разработчик GTA: San Andreas

Предполагается, что стелс не появился в GTA 4 из-за более серьезного сюжета и атмосферы игры. Но подобные миссии добавили в пятую часть: от угона машин для Симона до ограблений в мультиплеерной GTA Online.

Индустрия
4
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
RoboB

Там всего-то пара-тройка стелс миссий. Впечатление от игры не портят. А на сторонних миссиях про ограбление домов никто особо не зависает.

2
Пользователь ВКонтакте

Я бы сказал, что в четвёрке этой механики как раз и не хватало, потому что Беллик - не какой то там пацанчик с района, а профессиональный военный, и странно выглядит, что он не может цели бесшумно устранять. // Михаил Сунцов