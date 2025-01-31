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Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 12 469 оценок

Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas

butcher69
Новости

Студия GamesVoice объявила о старте первого этапа сбора средств на дубляж культовой Grand Theft Auto: San Andreas. Для озвучки основного сюжета требуется 1 200 000 рублей.

San Andreas — легендарная игра, знакомая многим с детства. Русский дубляж не только сделает её удобнее, но и позволит взглянуть на привычную историю по-новому. Однако работа масштабная, поэтому проект займёт несколько лет. После завершения первого этапа студия планирует собрать дополнительные средства на адаптацию радиостанций.

GamesVoice уже успешно завершили краудфандинг по Hogwarts Legacy, доказав, что народное финансирование работает даже для крупных игр. Теперь они берутся за классику.

Студия приглашает всех на стрим 1 февраля в 19:00 (МСК), где расскажет подробности и ответит на вопросы.

24
57
Комментарии: 57
Ваш комментарий
Anton Vasiljev

если там не будет "охлади траханье" - то пусть не берутся

21
Миханик Шестеренкин

Не канон.

1
AlexFoRestor

Должно быть хотя бы в виде пасхалки) иначе не труъ

0
Ольга Бузова

Да ,как говорится "нужно рассмотреть ее пользу"

0
William Dwight

Тот редкий случай, когда игре она не нужна и только убьет всю атмосферу и рофельность персонажей)

8
Punisher1

Васи ти шикарная озвучка вышла много профессиональных голосов известных так что неубьëт если режиссёр дубляжа будет известный

3
Lvinomord

Полностью согласен - один Райдер чего стоит. Я уже не говорю про Тенпенни....

-1
Peter t

Кто убьёт? Атмосферу? Оригинал у тебя никто не забирает же. Люди просто смогут сыграть на родном языке а не читать субтитры, это плохо? Не всем удобно читать субтитры отвлекаться от гемплея не все знают английский язык. А тут будет на русском всё полностью. И люди могут почуствовать как новую игру. Ещё раз никто не забирает у тебя Оригинал, он остаётся как был.

2
Great-heartedElio

Да не, что за бред, они же не озвучат негров нормально.

8
rtnrwv

подожду когда очередь дойдёт до гта5

4
blink182182

я всегда топлю за русскую озвучку, вот прям всегда! в неоктоые даже не охото играт. ну например ждал перевода Свездных войн Сурвайвор, поиграл супер! Но вот В Серии ГТА и РДР 1-2 я вообще не хочу русскую озвучку хз почему! там прям все сделано грамотно! голоса, интонации, прям супер профессионально! и в ГТА4-4, и РДР1-2 я прям кайфовал от произношения.

3
NochnoiGid

Несколько лет? Хмм... Ребят, уж лучше бы сбор сделали на озвучку Mass Effect - LE. Вот эта игра действительно достойна озвучки. Нет, я не говорю, что GTA:SA - плохая игра, но, скажите честно, кто из вас играл в неё ради сюжета?!

2
KSNick

Поддерживаю. МЕ куда больше подходит под озвучку. GTAsa одно только произношение нигеров чего стоит, перевести это нереально. А это 50% атмосферы.

1
Ely Maze

На вопрос который тут по любому будет "Лучше уж озвучьте GTA 5 или RDR 2"

Отвечу: GTA 5 и RDR2 масштабнее будут чем GTA SA и озвучивать их еще дольше да и сами GameVoice говорили что не хотят браться за такие прям огромные проекты как GTA 5 и RDR2

2
Пользователь ВКонтакте

Это мы ждём // Alexander Sbercotoff

1
SoRaS3

Норм.

1
yariko ookami

Эх. Этого Великого Авто Вора бы в наш двор. Автомашины и на тротуарах и на газонах ставят у*людки!

1
Lenya69

Как заработаешь и приобретешь себе свою машину твое мнение сразу изменится.

-6
Dark1994

Кто-то будет перепроходить сан андреас в 2025 году? Серьёзно?

1
Ely Maze

серьезно

8
SomeMark

Почему нет? Я в прошлом году с кайфом перепрошёл игру детства, вспомнил былое. Выпустят озвучку - пройду ещё раз.

3
Alexander Bekker

Как минимум люди, которые задонатят на озвучку. Никто бы не объявлял сбор средств, если бы это не пользовалось спросом. А он есть, иначе озвучки GTA Vice City не было бы.

1
ivan41kds

каждый год перепрохожу. не вижу в этом проблемы, что чел перепроходит старые игры

0
PolGhost

Знакомый перепрошел летом прошлого года, впервые за много лет. И он прям кайфанул

0
doverAthletic

Вот как раз сан-андреас не стоит переводить вообще, это чисто геттовские разговоры и переводить на русский это вообще не к месту

1
Пользователь ВКонтакте

В пятый раз придётся проходить. // Сергей Петров

0
Пользователь ВКонтакте

Мне в принципе хватает перевода с углепластиком. Спустя столько лет дубляж кому-то нужен?! // Дмитрий Овчаренко

0
Пользователь ВКонтакте

Я перепройду с удовольствием)) // Михаил Суханов

0
Пользователь ВКонтакте

Кое кому деньги очень нужны // Александр Ковалёв

0
Bigozerki

Охлади трахание, потрачено

0
Комментарий удален
Ely Maze

а что актеры должны за бесплатно работать?

любой труд должен оплачиваться

ну и будем честны большинство людей скачают эту озвучку бесплатно при этом не платя за нее сумму внесут прям фанаты фанаты

а остальные просто ее скачают да и цена еще нормальная

и еще тут скорее всего будет как с GTA VC помимо озвучки в комплект войдет и текст

1
ivan41kds

так там объема больше чем в гта вайс сити, любая озвучка стоит денег и все зависит от игры

0
yariko ookami
А они не охренели там часом

Охлади траханье. Они берут пожертвования, кто хочет тот задонатит. Для тех кто не хочет, есть версия с углепластиком!

0
Banexander

Не скули. Ты ведь всё равно ни копейки не заплатишь и украдёшь с торрента.

-1
Ely Maze Banexander

Ну почему же с торрента?

Да на озвучку идет сбор но сама она бесплатна можно легко на их официальном сайте скачать

Но факт остается фактом что люди которые ничего в нее не вложили и ее скачают при этом будут бухтеть на то да зачем она нужна

0
Melsinner

Неплохо, надо будет им денежки подкинуть:)

0
Пользователь ВКонтакте

BE4NKNN OX4ADNTE4b TPAXAHNR // Александр Ковалёв

0
KSNick

Мне кажется проще и дешевле сделать закадровый, типа как в фильмах 90х. И так атмосфера не так похерится

0
xStriiim

Ну если только начали на сбор, то до пенсии успеем поиграть, наверно

0
UnwaveringGlenn

Крута, Классно к 2030году выпустят Русскую Озвучку, инфа сотка.

0
Дрочеслав сын Сергея

нафиг вам это старье? переведите лучше suicide squad kill the justice league

0
Jarvis666

Начинается...

-1
Пользователь ВКонтакте

🔥 // Данил Максимов

-1
h1fter

Всего в San Andreas свыше 60 000 строк текста, которые произнесли более 400 актеров озвучки

Это же какой талант надо иметь чтобы в 20 человек озвучить игру😂

-1
punck

И че? вот кто вай-сити озвучили https://www.gamesvoice.ru/gtavice , а здесь Skyrim https://kupigolos.ru/kto-ozvuchivaet/igra-the-elder-scrolls-v-skyrim ,играю и не парюсь что 50-60 человек.

1
WycTpblu

Челы берутся за любую хайповую игру или как? Когда высрется финальный результат то до них дойдёт, почему роки не допускают перевода озвучки на другие языки в своих играх

-1
Ely Maze

ну так gta vc озвучили и ничего

0
nasmeshnick1

Так уже есть только поверх голоса, и этого достаточно

-2
Robert Blake

Зачем? Зачем это нужно?

Это как "Девчат" раскрасить, ей-богу.

-3
Player is Ready

Это САМАЯ ЛУЧШАЯ новость за последние годы в игровом мире!

-4
pol newman

тебе следует поделиться ей со своей учительницей английского языка

-5
Player is Ready pol newman

Мой препод ушел на пенсию 17 лет назад, а тебе нужно собирать рюкзачок на завтра.

9
pol newman Player is Ready

но ведь не из жизни. так что ещё сможет испытать гордость за тебя

-1
Red 5

Зачем этот древний кал озвучивать, лучше четверку и пятерку.

-7
bysaturn

И будешь ты это ждать лет 6-7.

2
Punisher1

Тебя забыли спросить что озвучивать.

4