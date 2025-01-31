Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas

Студия GamesVoice объявила о старте первого этапа сбора средств на дубляж культовой Grand Theft Auto: San Andreas. Для озвучки основного сюжета требуется 1 200 000 рублей.

San Andreas — легендарная игра, знакомая многим с детства. Русский дубляж не только сделает её удобнее, но и позволит взглянуть на привычную историю по-новому. Однако работа масштабная, поэтому проект займёт несколько лет. После завершения первого этапа студия планирует собрать дополнительные средства на адаптацию радиостанций.

GamesVoice уже успешно завершили краудфандинг по Hogwarts Legacy, доказав, что народное финансирование работает даже для крупных игр. Теперь они берутся за классику.

Студия приглашает всех на стрим 1 февраля в 19:00 (МСК), где расскажет подробности и ответит на вопросы.