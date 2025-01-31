Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas

Студия GamesVoice объявила о старте первого этапа сбора средств на дубляж культовой Grand Theft Auto: San Andreas. Для озвучки основного сюжета требуется 1 200 000 рублей.
San Andreas — легендарная игра, знакомая многим с детства. Русский дубляж не только сделает её удобнее, но и позволит взглянуть на привычную историю по-новому. Однако работа масштабная, поэтому проект займёт несколько лет. После завершения первого этапа студия планирует собрать дополнительные средства на адаптацию радиостанций.
GamesVoice уже успешно завершили краудфандинг по Hogwarts Legacy, доказав, что народное финансирование работает даже для крупных игр. Теперь они берутся за классику.
Студия приглашает всех на стрим 1 февраля в 19:00 (МСК), где расскажет подробности и ответит на вопросы.
если там не будет "охлади траханье" - то пусть не берутся
Не канон.
Должно быть хотя бы в виде пасхалки) иначе не труъ
Да ,как говорится "нужно рассмотреть ее пользу"
Тот редкий случай, когда игре она не нужна и только убьет всю атмосферу и рофельность персонажей)
Васи ти шикарная озвучка вышла много профессиональных голосов известных так что неубьëт если режиссёр дубляжа будет известный
Полностью согласен - один Райдер чего стоит. Я уже не говорю про Тенпенни....
Кто убьёт? Атмосферу? Оригинал у тебя никто не забирает же. Люди просто смогут сыграть на родном языке а не читать субтитры, это плохо? Не всем удобно читать субтитры отвлекаться от гемплея не все знают английский язык. А тут будет на русском всё полностью. И люди могут почуствовать как новую игру. Ещё раз никто не забирает у тебя Оригинал, он остаётся как был.
Да не, что за бред, они же не озвучат негров нормально.
подожду когда очередь дойдёт до гта5
я всегда топлю за русскую озвучку, вот прям всегда! в неоктоые даже не охото играт. ну например ждал перевода Свездных войн Сурвайвор, поиграл супер! Но вот В Серии ГТА и РДР 1-2 я вообще не хочу русскую озвучку хз почему! там прям все сделано грамотно! голоса, интонации, прям супер профессионально! и в ГТА4-4, и РДР1-2 я прям кайфовал от произношения.
Несколько лет? Хмм... Ребят, уж лучше бы сбор сделали на озвучку Mass Effect - LE. Вот эта игра действительно достойна озвучки. Нет, я не говорю, что GTA:SA - плохая игра, но, скажите честно, кто из вас играл в неё ради сюжета?!
Поддерживаю. МЕ куда больше подходит под озвучку. GTAsa одно только произношение нигеров чего стоит, перевести это нереально. А это 50% атмосферы.
На вопрос который тут по любому будет "Лучше уж озвучьте GTA 5 или RDR 2"
Отвечу: GTA 5 и RDR2 масштабнее будут чем GTA SA и озвучивать их еще дольше да и сами GameVoice говорили что не хотят браться за такие прям огромные проекты как GTA 5 и RDR2
Это мы ждём // Alexander Sbercotoff
Норм.
Эх. Этого Великого Авто Вора бы в наш двор. Автомашины и на тротуарах и на газонах ставят у*людки!
Как заработаешь и приобретешь себе свою машину твое мнение сразу изменится.
Кто-то будет перепроходить сан андреас в 2025 году? Серьёзно?
серьезно
Почему нет? Я в прошлом году с кайфом перепрошёл игру детства, вспомнил былое. Выпустят озвучку - пройду ещё раз.
Как минимум люди, которые задонатят на озвучку. Никто бы не объявлял сбор средств, если бы это не пользовалось спросом. А он есть, иначе озвучки GTA Vice City не было бы.
каждый год перепрохожу. не вижу в этом проблемы, что чел перепроходит старые игры
Знакомый перепрошел летом прошлого года, впервые за много лет. И он прям кайфанул
Вот как раз сан-андреас не стоит переводить вообще, это чисто геттовские разговоры и переводить на русский это вообще не к месту
В пятый раз придётся проходить. // Сергей Петров
Мне в принципе хватает перевода с углепластиком. Спустя столько лет дубляж кому-то нужен?! // Дмитрий Овчаренко
Я перепройду с удовольствием)) // Михаил Суханов
Кое кому деньги очень нужны // Александр Ковалёв
Охлади трахание, потрачено
а что актеры должны за бесплатно работать?
любой труд должен оплачиваться
ну и будем честны большинство людей скачают эту озвучку бесплатно при этом не платя за нее сумму внесут прям фанаты фанаты
а остальные просто ее скачают да и цена еще нормальная
и еще тут скорее всего будет как с GTA VC помимо озвучки в комплект войдет и текст
так там объема больше чем в гта вайс сити, любая озвучка стоит денег и все зависит от игры
Охлади траханье. Они берут пожертвования, кто хочет тот задонатит. Для тех кто не хочет, есть версия с углепластиком!
Не скули. Ты ведь всё равно ни копейки не заплатишь и украдёшь с торрента.
Ну почему же с торрента?
Да на озвучку идет сбор но сама она бесплатна можно легко на их официальном сайте скачать
Но факт остается фактом что люди которые ничего в нее не вложили и ее скачают при этом будут бухтеть на то да зачем она нужна
Неплохо, надо будет им денежки подкинуть:)
BE4NKNN OX4ADNTE4b TPAXAHNR // Александр Ковалёв
Мне кажется проще и дешевле сделать закадровый, типа как в фильмах 90х. И так атмосфера не так похерится
Ну если только начали на сбор, то до пенсии успеем поиграть, наверно
Крута, Классно к 2030году выпустят Русскую Озвучку, инфа сотка.
нафиг вам это старье? переведите лучше suicide squad kill the justice league
Начинается...
🔥 // Данил Максимов
Всего в San Andreas свыше 60 000 строк текста, которые произнесли более 400 актеров озвучки
Это же какой талант надо иметь чтобы в 20 человек озвучить игру😂
И че? вот кто вай-сити озвучили https://www.gamesvoice.ru/gtavice , а здесь Skyrim https://kupigolos.ru/kto-ozvuchivaet/igra-the-elder-scrolls-v-skyrim ,играю и не парюсь что 50-60 человек.
Челы берутся за любую хайповую игру или как? Когда высрется финальный результат то до них дойдёт, почему роки не допускают перевода озвучки на другие языки в своих играх
ну так gta vc озвучили и ничего
Так уже есть только поверх голоса, и этого достаточно
Зачем? Зачем это нужно?
Это как "Девчат" раскрасить, ей-богу.
Это САМАЯ ЛУЧШАЯ новость за последние годы в игровом мире!
тебе следует поделиться ей со своей учительницей английского языка
Мой препод ушел на пенсию 17 лет назад, а тебе нужно собирать рюкзачок на завтра.
но ведь не из жизни. так что ещё сможет испытать гордость за тебя
Зачем этот древний кал озвучивать, лучше четверку и пятерку.
И будешь ты это ждать лет 6-7.
Тебя забыли спросить что озвучивать.