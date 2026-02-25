В GTA: San Andreas нашли вырезанные реплики Си-Джея для "Войн банд" - Silent восстановит их в фанатском патче

Известный моддер Silent обнаружил в файлах Grand Theft Auto: San Andreas аудиозаписи, которые так и не прозвучали в игре из-за технических ошибок. Оказалось, что "Война банд" должна была включать особые моменты празднования победы: Си-Джей выкрикивал бы название захваченного района.

Однако в коде игры реплики не были правильно настроены, а также оказалась сломана система, отвечающая за проверку районов. Из-за этого озвучка была недоступной для игроков на протяжении более чем 20 лет.

Сейчас моддер нашел способ восстановить эти фразы и заставить их работать корректно. Исправления войдут в новую версию его популярного фанатского патча Silent Patch.