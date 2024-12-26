В сеть попали дизайн-документы GTA San Andreas, GTA Advance, GTA Vice City Stories и GTA Online

Пользователь GTAForums по имени FrankieLiberty слил старые документы Rockstar Games, датированные еще 2001 годом, утверждая, что это был протест против эксплуатации внутри сообщества.

Цель этой акции, известная только как «Джон Доу», обвиняется в получении прибыли от украденных материалов, таких как внутренние документы и игровые активы, которые он якобы получает от бывших разработчиков. В сообщении FrankieLiberty подробно описывается, как Джон Доу перепродает эти активы по завышенным ценам, иногда нескольким покупателям, сохраняя при этом секретность под видом защиты источников.

Утечка включает документы, связанные с GTA San Andreas, GTA Advance, GTA Vice City Stories и ранним проектным документом GTA Online, общим объемом 125 страниц. FrankieLiberty описывает утечку как «рождественский подарок», призванный остановить прибыль Джона Доу, разоблачая годы предполагаемой жадности и манипуляций в среде коллекционеров Rockstar.

В документах есть интересные находки, такие как старый логотип GTA Online, информация о компании, черно-белые скриншоты игры, рисунки, ссылки на Yakuza и взгляд внутрь разработки игры Rockstar. Они также содержат некоторую конфиденциальную информацию, такую ​​как финансовые данные о графиках платежей, предназначенных для бывших основателей Rockstar Джейми Кинга и Сэма Хаузера.

Стоит отметить, что ровно год назад, 25 декабря 2023 года, в сеть был слит исходный код GTA 5.